Obchodný schodok Rakúska v auguste výrazne klesol

Na archívnej snímke rakúska metropola Viedeň.

Viedeň 9. novembra (TASR) - Obchodný deficit Rakúska zaznamenal v závere leta výrazný pokles. Zvýšil sa síce vývoz aj dovoz, tempo rastu vývozu však bolo takmer dvakrát vyššie. Uviedol to v piatok rakúsky štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežné údaje.Export sa v auguste medziročne zvýšil o 5 % na približne 11,32 miliardy eur a dovoz o 2,7 %, pričom dosiahol okolo 11,90 miliardy eur. Obchodný deficit sa tak znížil na približne 0,58 miliardy z takmer 0,82 miliardy eur v auguste minulého roka.K zvýšeniu exportu najviac prispeli ostatné krajiny Európskej únie. Vývoz do týchto krajín sa v auguste zvýšil medziročne o 7 %, zatiaľ čo do štátov mimo EÚ rast exportu dosiahol 0,8 %.Za osem mesiacov tohto roka zaznamenal rakúsky export medziročný rast o 6,5 %. Dovoz sa zvýšil o 5,5 %. V dôsledku toho obchodný deficit krajiny klesol na 3,17 miliardy eur z 3,84 miliardy eur pred rokom.