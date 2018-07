Cena ropy Brent klesla, smeruje k ďalšiemu týždennému poklesu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 13. júla (TASR) - Ceny ropy sa v piatok vyvíjali odlišným smerom, po vývoji v ostatných dňoch sa však očakáva, že za celý týždeň zaznamenajú v obidvoch prípadoch pokles, už druhý týždeň po sebe.V priebehu týždňa evidovali ceny ropy výrazné výkyvy, pričom najmä v stredu (11.7.) prudko klesli. Trhy vtedy reagovali na zvýšené napätie vo vzťahoch Číny a USA a oznámenie líbyjskej ropnej spoločnosti NOC, že opätovne otvára štyri kľúčové prístavy a ruší force majeure (stav vyššej moci) na vývoz ropy z týchto terminálov.Vo štvrtok sa však cena Brentu zotavila, keď Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) upozornila, že zvyšovanie produkcie zo strany veľkých producentov, najmä Saudskej Arábie a Ruska, prichádza na úkor svetových voľných kapacít. Tie sú potrebné ako zábezpeka pre prípady budúcich nečakaných výpadkov produkcie.V piatok sa ale opäť vrátila k poklesu a k tomu smeruje aj za celý týždeň. Do 7.34 h SELČ klesla cena ropy Brent so septembrovým kontraktom o 21 centov na 74,24 USD (63,68 eura) za barel (159 litrov). Naopak, cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v auguste vzrástla, rast bol však minimálny. Dosiahla 70,36 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o tri centy. Aj v tomto prípade sa očakáva týždenný pokles, ktorý by mal dosiahnuť okolo 5 %.(1 EUR = 1,1658 USD)