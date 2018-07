Do výzbroje armády pribudli ďalšie dva vrtuľníky UH-60M Black Hawk

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 13. júla (TASR) - Ďalšie dva viacúčelové vojenské vrtuľníky UH-60M Black Hawk pristáli vo štvrtok (12.7.) večer v priestoroch Vrtuľníkového krídla v Prešove. Vzdušné sily tak majú vo výzbroji už štyri vrtuľníky tohto typu. Zvyšných päť bude v zmysle kontraktu dodaných v priebehu budúceho roka.uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS). Ako doplnil, rovnaká výbava bude postupne doplnená aj do prvých dvoch. Vrtuľníky tak budú môcť byť už plnohodnotne nasadené na plnenie úloh domáceho krízového manažmentu, čiže pri záchranných akciách a živelných pohromách.dodal Gajdoš. V súčasnosti je na let s novými vrtuľníkmi vyškolených celkovo šesť posádok a ďalšie tri sa doškoľujú. Ozbrojené sily plánujú nové vrtuľníky UH-60M Black Hawk využiť už aj v rámci medzinárodného cvičenia Atlas Comon Challenger 2.0 v októbri tohto roka.Ministerstvo obrany SR obstaralo deväť viacúčelových vrtuľníkov v celkovom objeme 261 miliónov amerických dolárov, a to prostredníctvom amerického vládneho programu FMS (Foreign Military Sales).