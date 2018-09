Cena ropy Brent mierne vzrástla, posúva sa bližšie k 82 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 26. septembra (TASR) - Cena severomorskej ropnej zmesi Brent mierne vzrástla a posunula sa bližšie k hranici 82 USD za barel (159 litrov), keďže na trhy naďalej vplýva neistota v súvislosti s očakávaným výpadkom dodávok ropy z Iránu. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) totiž zatiaľ nevypočula požiadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby výraznejšie zvýšila ťažbu. V prípade americkej WTI však cena klesla v reakcii na ubezpečenia americkej administratívy, že trh s ropou bude pred nástupom ropných sankcií voči Iránu dostatočne zásobený.Sankcie na vývoz ropy z Iránu začnú platiť od 4. novembra, pričom Irán je tretím najväčším producentom v rámci OPEC. Výpadok dodávok z tejto krajiny bol hlavným dôvodom zvýšenia ceny Brentu na takmer 4-ročné maximum v minulých dňoch.Predstavitelia USA, vrátane Trumpa, sa snažili upokojiť spotrebiteľov a investorov, že na trhu bude dostatok suroviny a zároveň opätovne vyzvali OPEC, aby ťažbu ešte zvýšil.povedal na tlačovej konferencii v rámci 73. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku Brian Hook, zvláštny poradca Bieleho domu pre Irán.Krátko predtým Trump vo svojom prejave opätovne vyzval OPEC, aby zvýšil produkciu a zastavil tak rast cien ropy. Zároveň obvinil Irán "z rozsievania chaosu" a prisľúbil, že na krajinu uvalí aj ďalšie sankcie.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 8.17 h SELČ 81,89 USD (69,53 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o dva centy. V priebehu utorka (25.9.) vzrástla cena Brentu na 82,55 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od novembra 2014.Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 72,15 USD/barel. To predstavuje pokles o 13 centov. V predchádzajúci deň uzatvorila na najvyššej hodnote od 11. júla.