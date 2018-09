Erdogan: O osude väzneného amerického pastora môže rozhodnúť len súd

Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Ankara 26. septembra (TASR) - O osude amerického pastora väzneného v súvislosti s obvineniami z terorizmu rozhodne turecký súd, a nie politici, povedal podľa agentúry Reuters v utorok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.Kauza väzneného pastora Andrewa Brunsona rozvírila vzťahy medzi Ankarou a Washingtonom. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok vyjadril nádej, že Turecko evanjelického pastora tento mesiac prepustí. Brunsona premiestnili do domáceho väzenia v júli po 21 mesiacoch väzenia.Erdogan v utorkovom rozhovore v New Yorku, kde sa zúčastňuje na výročnej schôdzke Valného zhromaždenia OSN, uviedol, že akékoľvek rozhodnutie o Brunsonovi môže priniesť len súd.povedal turecký prezident.dodal.Ak pastora uznajú za vinného, hrozí mu väzenský trest až do 35 rokov. Brunson všetky obvinenia z terorizmu a špionáže odmieta.