Cena ropy Brent padla takmer o 6 percent

New York 17. septembra (TASR) - Cena ropy Brent v utorok popoludní prudko padla takmer o 6 %. Dôvodom bola správa, že produkcia Saudskej Arábie by sa mohla vrátiť do normálu rýchlejšie, než sa očakávalo.Novembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent sa o 15.43 h SELČ predával so stratou 4,03 USD alebo 5,84 % po 64,99 USD (58,92 eura) za barel (159 litrov). Počas pondelka jeho cena vyskočila až o 19,5 % na 71,95 USD za barel. Cena americkej ropy WTI s októbrovým kontraktom v utorok popoludní klesla o 3,04 USD alebo 4,83 % na 59,94 USD za barel, keď v pondelok zaznamenala najprudší nárast od roku 2008.(1 EUR = 1,1031 USD)