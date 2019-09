Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) – Developerský projekt Rínok Rača má právoplatné stavebné povolenia, v bratislavskej Rači sa tak začína výstavba nového komplexu. TASR o tom informoval investor.Developer začne s výstavbou už tento mesiac. Ako prvé budú stáť budovy B1 s 39 bytmi a piatimi poschodiami, C1 s 56 bytmi a siedmimi poschodiami a C2 s 55 bytmi a siedmimi poschodiami. "povedal zástupca developera zo skupiny Bencont Martin Šimurda. Ukončiť výstavbu týchto domov by chceli do roku 2023.deklaruje.Projekt má mať menej zástavby a výrazne vyšší pomer zelených plôch, ako predpokladal územný plán.tvrdí developer. Okrem kultivácie územia bývalých vinárskych závodov a ich okolia chce tiež investovať do cyklotrás či vybudovania autobusovej zastávky MHD. Taktiež do "susedských viníc", ktorých vznik a údržbu bude podporovať minimálne desať rokov. V liste obyvateľom mestskej časti Rača, ktorí bývajú v priamom susedstve nového projektu, sa stavebník zaviazal rešpektovať lokalitu i ľudí, ktorí v nej žijú.uviedol investor. Návrh Rínku Rača zakomponoval do budúcej štruktúry lokality aj historický objekt Nemeckého kultúrneho domu a vytvára priamo preň, na žiadosť mestskej časti, nové parkovacie miesta.Projekt Rínok Rača má pozostávať zo šiestich obytných domov, troch polyfunkčných domov, s bývaním a občianskou vybavenosťou. Taktiež z piatich samostatných objektov občianskej vybavenosti a troch podzemných parkovacích garáží s 835 miestami na parkovanie. Pribudnúť by tu malo 474 bytov pre 860 ľudí.