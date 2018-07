Cena ropy Brent sa vrátila k rastu, drží sa však pod 72 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Tokio 17. júla (TASR) - Cena ropy Brent sa po poklese na 3-mesačné minimum vrátila v utorok k rastu. Nahor ju potiahlo rozšírenie štrajku zamestnancov nórskeho ropného sektora.Štrajk sa začal v utorok minulý týždeň (10.7.), pričom v prvý deň sa na ňom zúčastnilo niekoľko stoviek pracovníkov z ťažobných plošín. Dôvodom sú spory o mzdy a dôchodky. V pondelok (16.7.) sa štrajk rozšíril o ďalšie stovky zamestnancov, keďže zamestnávatelia neprišli s takou ponukou, na ktorú by odbory pristúpili.Zatiaľ sa štrajk na nórskej ropnej produkcii dramaticky neprejavil, ak však bude trvať mesiac, prípadne dlhšie, hrozí aj zrušenie niektorých kontraktov.uviedli analytici z banky ANZ.Cena ropy Brent so septembrovým kontraktom vzrástla do 7.44 h SELČ o 15 centov (0,21 %) na 71,99 USD (61,42 eura) za barel (159 litrov). V pondelok sa prepadla až o 4,6 %, pričom nakrátko zaznamenala najnižšiu hodnotu od polovice apríla. Dôvodom bolo obnovenie vývozu komodity z líbyjských prístavov, ako aj očakávania trhov, že produkcia ropy v Rusku a iných krajinách by sa mohla ešte viac zvýšiť.Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v auguste však v poklese pokračovala. Dosiahla 67,90 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 16 centov (0,24 %). V pondelok zaznamenala pokles o 4,2 %.