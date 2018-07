Sme rodina žiada odvolanie Kožucha pre zistenia Generálnej prokuratúry

Na archívnej snímke Gabriela Matečná a Juraj Kožuch. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 17. júla (TASR) - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) by mala odvolať Juraja Kožucha z funkcie generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a sama zvážiť odstúpenie. Žiada ju o to opozičné hnutie Sme rodina v súvislosti s pochybeniami vo veciach farmárov, o ktorých v pondelok informoval generálny prokurátor Jaromír Čižnár.napísala strana. Upozorňuje, že Čižnárove vyjadrenia sú v rozpore s aprílovými tvrdeniami Matečnej, že štát koná v súlade so zákonom, len farmári nepoznajú legislatívu. Sme rodina tiež žiada policajného prezidenta, aby potrestal policajtov, ktorí konajú v rozpore so zákonom.Čižnár na pondelkovej tlačovej konferencii oznámil, že z celkovo preskúmaných 36 spisov vo veciach farmárov boli zistené pochybenia v desiatich. V deviatich prípadoch dala Generálna prokuratúra (GP) SR pokyn na začatie trestného stíhania. Čižnár tiež uviedol, že systém kontroly na PPA je nepostačujúci a vytvára pre jednotlivcov prostredie, v ktorom môžu rozhodovať svojvoľne.