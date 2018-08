Cena za akciu Tesly padla o 7 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. augusta (TASR) - Cena za akciu Tesly v pondelok v predburzovom obchodovaní padla až o 7 %. JPMorgan Chase totiž prudko znížila cieľovú cenu akcie amerického výrobcu elektromobilov. To sa pridalo k rastúcim pochybnostiam trhu o pláne šéfa Elona Muska stiahnuť Teslu z burzy.JPMorgan Chase skresala cieľovú cenu akcie Tesly z 308 USD na 195 USD (170,75 eura). Banka neverí, že Musk má financie pre plán stiahnuť Teslu z burzy, ktorý oznámil na Twitteri pred dvoma týždňami.Analytici JPMorgan zvýšili cieľovú cenu akcie Tesly zo 198 USD na 308 USD po prudkom náraste kurzu akcie, ktorý nasledoval po Muskových tweetoch 7. augusta. Aktuálne si však myslia, že prípadné stiahnutie z burzy je ďaleko od realizácie. Preto opäť znížili cieľovú cenu na 195 USD. V piatok (17. 8.) akcia uzavrela na úrovni 305,50 USD. Medián cieľovej ceny akcie analytikov z Wall Street je 336 USD.uviedol analytik Ryan Brinkman v správe pre klientov. Podľa neho Tesla zrejme skúma možnosť stiahnutia sa z burzy, aleAkcia Tesly sa v predburzovom obchodovaní predávala po 286 USD. V piatok oslabila takmer o 9 %, keď Musk predtým v dlhom rozhovore pre New York Times povedal, že sa nachádza vo veľkom emočnom strese a "že tento uplynulý rok bol najťažším a najbolestivejším rokom" jeho kariéry.Zdroje oboznámené so záležitosťou v nedeľu (19. 8.) uviedli, že saudskoarabský štátny investičný fond PIF, ktorý by podľa Muska mohol pomôcť pri hľadaní potrebných peňazí na stiahnutie Tesly z burzy, rokuje o investícii do konkurenčnej firmy Lucid Motors.(1 EUR = 1,1420 USD)