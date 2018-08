Putin by sa mohol zúčastniť na októbrovej svadbe Schrödera

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 20. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin by sa mohol zúčastniť na svadbe bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera, ktorá je naplánovaná na október. Informoval o tom v nedeľu denník Bild.napísal Bild. Svadobná slávnosť sa má konať 5. októbra v luxusnom berlínskom hoteli Adlon, neďaleko Brandenburskej brány.Schröder (74), spolkový kancelár Nemecka z rokov 1998-2005, sa s Juhokórejčankou Kim So-jon (48) zosobášil už v máji v Soule, druhý obrad ich čaká v Berlíne. Bývalý líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) je ženatý už po piaty raz. Kim So-jon preňho pracovala ako osobná tlmočníčka.Putin sa v sobotu v štajerskej obci Gamlitz zúčastnil na svadbe rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovej, ktorá sa vydala za podnikateľa Wolfganga Meilingera. Putin sa v Rakúsku zastavil na ceste do Berlína, kde ešte v ten istý deň rokoval s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.Podľa kremeľských zdrojov Putin daroval mladomanželom obraz s motívom vidieckeho života, starožitný lis na olej a tradičný ruský samovar. Priviezol so sebou i spevácky zbor donských kozákov. Kneisslovej, s ktorou si aj zatancoval, venoval kyticu kvetov. Putin mal i príhovor v nemčine.Kneisslovej rezort podľa rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu a televízie (ORF) vyhlásil, že návšteva Putina bola súkromnej povahy. Viedeň ubezpečila, že návšteva ruského prezidenta nezmení smerovanie rakúskej zahraničnej politiky.