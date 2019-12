Centeno: Ministri financií eurozóny sa dohodli na reforme ESM

Na archívnej snímke Mário Centeno. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. decembra (TASR) - Ministri financií eurozóny dosiahli dohodu týkajúcu sa princípov reformy Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM), uviedol šéf Euroskupiny Mario Centeno.povedal Centeno na tlačovej konferencii.Centeno však dodal, že ešte stále je potrebné vyjasniť niektoré otvorené body právneho charakteru. To by sa mohlo stať na januárovom stretnutí ministrov financií eurozóny. V takom prípade by sa reforma podpísala ešte v 1. kvartáli 2020.