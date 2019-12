TEMPO RASTU HOSPODÁRSTVA EUROZÓNY SA V 3. KVARTÁLI NEZMENILO

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 5. decembra (TASR) - Tempo rastu hospodárstva eurozóny v 3. štvrťroku stagnovalo, tak, ako to naznačili predbežné údaje. Ukázali to vo štvrtok spresnené výsledky európskeho štatistického úradu Eurostat. Hrubý domáci produkt (HDP) regiónu, ktorý platí eurom, sa za tri mesiace do konca septembra 2019 po úprave o sezónne vplyvy zvýšil o 0,2 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď tiež medzikvartáne vzrástol o 0,2 %. V medziročnom porovnaní stúpol HDP eurozóny v 3. kvartáli o 1,2 %, čo bolo tiež rovnaké tempo rastu ako v 2. štvrťroku.