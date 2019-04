Centeno: Slabý rast Talianska spôsobuje starosti eurozóne

Mário Centeno. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím/Lisabon 23. apríla (TASR) - Eurozóna sa obáva slabého rastu vysoko zadlženého Talianska. Preto požaduje, aby Rím "dôveryhodne" implementoval svoje rozpočtové plány, uviedol v rozhovore pre agentúru Reuters šéf Euroskupiny Mario Centeno.Podľa Centena je pre tretiu najväčšiu ekonomiku eurozóny najdôležitejšie, aby sa vrátila k rastu a aby splnila vládou stanovené rozpočtové ciele.Veľkou výzvou pre taliansku ekonomiku je, aby expandovala, povedal Centeno. Talianska vláda by v utorok večer mala diskutovať o ekonomických stimuloch. Očakáva sa schválenie daňových úľav a investičných stimulov.Rím vlani ohlásil expanzívny rozpočet, ktorého cieľom mala byť podpora ekonomiky. Vysoké výdavky vyvolali znepokojenie na trhoch. Vládny plán mal zatiaľ len minimálny vplyv na ekonomiku, ktorá na konci vlaňajška upadla do recesie a aktuálne stagnuje alebo rastie len mierne.Vláda v apríli znížila prognózu rastu ekonomiky v tomto roku. Aktuálne počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) len o 0,2 %. V decembri predpovedala expanziu o 1 %. Pre slabší rast sa očakáva aj vyšší rozpočtový deficit, ktorý by mal dosiahnuť 2,4 % HDP namiesto 2,04 % HDP, čo je cieľ dohodnutý s Európskou komisiou (EK).uviedol Centeno. Dodal, že vláda teraz musí dôveryhodne naplniť svoje náročné rozpočtové plány.Taliansko je druhou najviac zdĺženou krajinou eurozóny po Grécku. V roku 2018 taliansky verejný dlh stúpol na 132,2 % HDP zo 131,4 % HDP v roku 2017.Centeno aj napriek problémom Talianska a vo všeobecnosti pomalšej expanzii naprieč Európou zdôraznil, že eurozóna zaznamenala rekordných 22 kvartálov nepretržitého rastu. Fiškálne pozície členských štátov eurozóny sú bližšie než kedykoľvek predtým vďaka reformám zrealizovaným počas dlhovej krízy, uviedol Centeno.Od roku 2013 sa v eurozóne vytvorilo približne 10 miliónov pracovných miest a investície sa nachádzajú blízko úrovní spred dlhovej krízy, ktorá zasiahla región v rokoch 2019 až 2014.povedal Centeno.