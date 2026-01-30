|
Piatok 30.1.2026
Meniny má Ema
|Denník - Správy
Central potvrdzuje správnosť novej stratégie: Rast obratov aj návštevnosti je vizitkou funkčného retailu a modernizácie
Tagy: Nákupné centrum PR
Nákupné srdce na Trnavskom mýte ukazuje, že systematická modernizácia a citlivé nastavenie služieb prinášajú v post-digitálnych časoch hmatateľné výsledky. V nadväznosti na túto dynamiku Central nedávno ...
30.1.2026 (SITA.sk) - Nákupné srdce na Trnavskom mýte ukazuje, že systematická modernizácia a citlivé nastavenie služieb prinášajú v post-digitálnych časoch hmatateľné výsledky. V nadväznosti na túto dynamiku Central nedávno spustil ďalšiu fázu modernizácie, ktorá prináša vylepšenia naprieč celým nákupným centrom. Kľúčovým prvkom tejto etapy je komplexná prestavba Food Courtu, ktorý sa zmení na moderný, vysoko kvalitný priestor určený nielen na stravovanie, ale aj na spoločenské interakcie.
Retailový trh v hlavnom meste prešiel v posledných rokoch turbulentným obdobím. Zatiaľ čo predpovede kedysi naznačovali masívny odklon k online nákupom, realita roku 2026 ukazuje opačný trend: ľudia sa do fyzických priestorov vracajú, no s oveľa vyššími nárokmi na komfort, efektivitu a kvalitu prostredia. OC Central, ktoré pred časom spustilo ambiciózny plán revitalizácie, dnes tento trend nielen kopíruje, ale svojimi výsledkami aj potvrdzuje.
OC Central v aktuálnej analýze potvrdzuje pozitívnu dynamiku, ktorú podčiarkuje nielen vyšší počet návštevníkov, ale aj rastúca efektivita nájomných jednotiek.
Pozitívne zmeny v nákupnom centre už nie sú len otázkou vizuálnej úpravy interiérov. Strategické kroky manažmentu sa pretransformovali do merateľných ukazovateľov. Najvýraznejším signálom je medziročný nárast návštevnosti, ktorý si udržiava stabilnú dynamiku aj po hlavných sezónnych špičkách.
Dôležitejším parametrom pre stabilitu centra je však výkonnosť samotných nájomcov. "To, že nás navštevuje viac ľudí, nie je len o číslach. Vidíme, že k nám chodia zákazníci, ktorí presne vedia, čo hľadajú, a naše nové prevádzky si rýchlo obľúbili. Rastúce obraty sú pre nás potvrdením, že zmeny v Centrali dávajú ľuďom reálny zmysel," uvádza vedenie centra. Tento synergický efekt zvyšuje dôveryhodnosť Centralu v očiach obchodných partnerov, čoho priamym dôsledkom je postupné znižovanie počtu voľných priestorov. Obsadenosť centra sa blíži k optimálnemu maximu, čo v silnej bratislavskej konkurencii svedčí o správne nastavenom koncepte.
Úspech Centralu nespočíva v jednorazovej kampani, ale v dlhodobej práci so zložením nájomcov. Centrum sa dokázalo profilovať ako miesto, kde sa efektívne vybavujú každodenné potreby – od potravín, cez lekáreň až po poštu a fitnes – no zároveň ponúka značky, ktoré do priestoru vnášajú emóciu a moderný mestský štýl.
Príchod medzinárodných mien ako OVS, Action či eObuv v predchádzajúcom období vytvoril základ, na ktorom centrum stavia aj v roku 2026. Tento rok je navyše v znamení ďalšieho rozširovania ponuky pre rodiny. Už v prvom kvartáli portfólio obohatí nová kaviareň a nový nájomca so zameraním na detský sortiment, čím Central reaguje na dopyt lokálnych obyvateľov a pracujúcich v okolí, ktorí hľadajú komplexnosť pod jednou strechou.
Aktuálne prebiehajúca druhá fáza modernizácie, ktorej súčasťou je aj komplexná premena Food Courtu, je logickým vyústením tohto rastu. Moderný zákazník už nevníma nákupné centrum len ako miesto výmeny tovaru za peniaze, vyžaduje kvalitnú gastronómiu, komfort a prostredie, ktoré je v súlade s princípmi udržateľnosti.
Práve investície do energetickej efektívnosti a lepšej cirkulácie návštevníkov v rámci budovy sú tichým, ale kľúčovým motorom dlhodobej prosperity. Central sa tak vyvíja spoločne s Trnavským mýtom, ktoré sa mení na jeden z najdôležitejších uzlov Bratislavy.
Smerovanie OC Central ukazuje, že úspech v modernom retaile nie je náhodný. Je výsledkom schopnosti interpretovať potreby mesta a pretaviť ich do funkčného priestoru. Stabilný rast výkonnosti a neutíchajúci záujem nájomcov o priestory v tomto mestskom centre sú signálom, že Central vstupuje do svojej ďalšej dekády v najlepšej možnej kondícii. Budúcnosť centra už nie je o hľadaní identity, ale o potvrdzovaní pozície sebavedomého lídra v segmente mestských nákupných galérií.
