 24hod.sk    Zo zahraničia

30. januára 2026

Šimkovičová rokovala v Prahe s českým ministrom kultúry, hovorili o spoločných projektoch


Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v piatok v Prahe stretla s ministrom kultúry Českej republiky Otom Klempířom. Ako informoval rezortu kultúry, ministerka svojho ...



648466364409e597554353 676x451 30.1.2026 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v piatok v Prahe stretla s ministrom kultúry Českej republiky Otom Klempířom. Ako informoval rezortu kultúry, ministerka svojho rezortného kolegu pri tejto príležitosti pozvala na otvorenie Európskeho hlavného mesta kultúry v Trenčíne, ktoré sa uskutoční 14. februára.

Spolupráca v oblasti kultúry


Hlavným cieľom pracovného stretnutia ministrov bolo posilnenie slovensko-českej spolupráce v oblasti kultúry, výmena skúseností v oblasti kultúrnej politiky, ochrany kultúrneho dedičstva, podpory súčasného umenia a audiovízie, ako aj diskusia o spoločných projektoch realizovaných v rámci európskych programov.

Témami rokovania ministrov boli podľa rezortu verejnoprávne médiá, spoločné kultúrne a umelecké projekty, spolupráca v oblasti filmu a kinematografie, ako aj pokračovanie spoločnej prezentácie Slovenskej a Českej republiky na medzinárodných podujatiach, vrátane československého pavilónu na Bienále v Benátkach.

Pracovný obed


Súčasťou rokovania bola aj diskusia o možnostiach obnovy a ďalšieho rozvoja spolupráce v rámci krajín V4 v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví.

S veľkou radosťou som prijala pozvanie ministra kultúry, stretnutie splnilo moje očakávania a zároveň potvrdilo, že aj napriek občasnému napätiu na politickej scéne zostávajú slovensko‑české vzťahy pevné, priateľské a založené na vzájomnej úcte," uviedla Šimkovičová.

Súčasťou stretnutia bol aj pracovný obed, na ktorý slovenskú delegáciu pozval predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomio Okamura.


Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová rokovala v Prahe s českým ministrom kultúry, hovorili o spoločných projektoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: český minister kultúry Európske hlavné mesto kultúry 2026 Ministerka kultúry SR
