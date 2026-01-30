|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 30.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ema
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. januára 2026
Šimkovičová rokovala v Prahe s českým ministrom kultúry, hovorili o spoločných projektoch
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v piatok v Prahe stretla s ministrom kultúry Českej republiky Otom Klempířom. Ako informoval rezortu kultúry, ministerka svojho ...
Zdieľať
30.1.2026 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v piatok v Prahe stretla s ministrom kultúry Českej republiky Otom Klempířom. Ako informoval rezortu kultúry, ministerka svojho rezortného kolegu pri tejto príležitosti pozvala na otvorenie Európskeho hlavného mesta kultúry v Trenčíne, ktoré sa uskutoční 14. februára.
Hlavným cieľom pracovného stretnutia ministrov bolo posilnenie slovensko-českej spolupráce v oblasti kultúry, výmena skúseností v oblasti kultúrnej politiky, ochrany kultúrneho dedičstva, podpory súčasného umenia a audiovízie, ako aj diskusia o spoločných projektoch realizovaných v rámci európskych programov.
Témami rokovania ministrov boli podľa rezortu verejnoprávne médiá, spoločné kultúrne a umelecké projekty, spolupráca v oblasti filmu a kinematografie, ako aj pokračovanie spoločnej prezentácie Slovenskej a Českej republiky na medzinárodných podujatiach, vrátane československého pavilónu na Bienále v Benátkach.
Súčasťou rokovania bola aj diskusia o možnostiach obnovy a ďalšieho rozvoja spolupráce v rámci krajín V4 v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví.
„S veľkou radosťou som prijala pozvanie ministra kultúry, stretnutie splnilo moje očakávania a zároveň potvrdilo, že aj napriek občasnému napätiu na politickej scéne zostávajú slovensko‑české vzťahy pevné, priateľské a založené na vzájomnej úcte," uviedla Šimkovičová.
Súčasťou stretnutia bol aj pracovný obed, na ktorý slovenskú delegáciu pozval predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomio Okamura.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová rokovala v Prahe s českým ministrom kultúry, hovorili o spoločných projektoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Spolupráca v oblasti kultúry
Hlavným cieľom pracovného stretnutia ministrov bolo posilnenie slovensko-českej spolupráce v oblasti kultúry, výmena skúseností v oblasti kultúrnej politiky, ochrany kultúrneho dedičstva, podpory súčasného umenia a audiovízie, ako aj diskusia o spoločných projektoch realizovaných v rámci európskych programov.
Témami rokovania ministrov boli podľa rezortu verejnoprávne médiá, spoločné kultúrne a umelecké projekty, spolupráca v oblasti filmu a kinematografie, ako aj pokračovanie spoločnej prezentácie Slovenskej a Českej republiky na medzinárodných podujatiach, vrátane československého pavilónu na Bienále v Benátkach.
Pracovný obed
Súčasťou rokovania bola aj diskusia o možnostiach obnovy a ďalšieho rozvoja spolupráce v rámci krajín V4 v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví.
„S veľkou radosťou som prijala pozvanie ministra kultúry, stretnutie splnilo moje očakávania a zároveň potvrdilo, že aj napriek občasnému napätiu na politickej scéne zostávajú slovensko‑české vzťahy pevné, priateľské a založené na vzájomnej úcte," uviedla Šimkovičová.
Súčasťou stretnutia bol aj pracovný obed, na ktorý slovenskú delegáciu pozval predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomio Okamura.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová rokovala v Prahe s českým ministrom kultúry, hovorili o spoločných projektoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Central potvrdzuje správnosť novej stratégie: Rast obratov aj návštevnosti je vizitkou funkčného retailu a modernizácie
Central potvrdzuje správnosť novej stratégie: Rast obratov aj návštevnosti je vizitkou funkčného retailu a modernizácie
<< predchádzajúci článok
Kvalita bez kompromisov sa oplatí
Kvalita bez kompromisov sa oplatí