Centralizovanie poskytovania právnych služieb nemusí pre štát znamenať lepší výkon a cenu, myslí si Dostál

21.8.2020 (Webnoviny.sk) - Advokátka spolupracujúca s mimovládnou organizáciou Via Iuris Eva Kováčechová by pokladala do určitej miery za zmysluplné vytvorenie štátneho úradu pre právne služby. Nemyslí si však, že by takýto úrad pokryl potrebu všetkých právnych služieb, ktoré štát potrebuje.Poslanec ústavnoprávneho výboru parlamentu Ondrej Dostál (SaS) povedal, že nie je presvedčený, že ak by došlo k centralizácii poskytovania právnych a poradenských služieb, „automaticky by to znamenalo lepší výkon a prijateľnejšiu cenu“.O možnosti vytvorenia nového úradu pre právne služby tento týždeň hovorili predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) a minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).Advokát Peter Kubina nechcel prípadné zriadenie nového úradu komentovať. „Je to politická otázka, a tie nie som povolaný komentovať. Nemám ani predstavu, na aké všetky služby štát využíva externých advokátov,“ uviedol Kubina.Advokátka Kováčechová uviedla, že sú určité špecifické právne služby, na ktoré je dobré mať expertízu. „Neviem, či toto by obhospodáril štátny úrad,“ podotkla. Podľa nej je teraz predčasné hovoriť, či by mal vzniknúť jeden centrálny úrad alebo by malo mať každé ministerstvo osobitný odbor právnych služieb.„Chcelo by to preskúmať výšku nákladov jednotlivých organizácií a aké ušetrenie by prenieslo vytvorenie osobitného úradu. Dúfam, že to majú spočítané, a nie je to len náhle vnuknutie,“ poznamenala Kováčechová.Poslanec Dostál si myslí, že najprv je potrebné dôkladne analyzovať situáciu v právnych a konzultačných službách.„Pokiaľ existuje možnosť, aby štát internými kapacitami zabezpečil právne služby, tak tú možnosť treba využívať. Otázka je, či sa to má diať centralizovane alebo si to môžu zabezpečovať ústredné orgány štátnej správy. Zatiaľ ma nikto nepresvedčil, že by centralizácia právnych služieb bola dobrým riešením,“ zdôraznil poslanec.Premiér Matovič tento týždeň kritizoval bývalú vládu za predražené služby s advokátskymi firmami. Tvrdil, že štát by tiež vedel dobre zaplatiť vlastných právnikov.Kritike však čelí aj Matovičov kabinet. Poradca ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO) advokát Michal Miškovič má podpísané zmluvy so štátom za viac ako 820-tisíc eur. Opozičná strana Smer-sociálna demokracia chce preto Hegera v parlamente odvolávať. Úrad vlády SR ide teraz analyzovať zmluvy na právne, poradenské a iné služby, ktoré si zabezpečuje štát v externom prostredí. Vláda tento týždeň rozhodla, že ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy majú úradu vlády predložiť všetky zmluvy od 1. januára 2018 do 30. júna 2020 vrátané objednávok a faktúr.