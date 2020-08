Z nemeckej zoo pravdepodobne ukradli malú albínsku kenguru, bola hviezdnou atrakciou (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2020 (Webnoviny.sk) - Z nemeckej zoo zmizla malá albínska kengura. V piatok o tom informovali úrady s tým, že ju možno ukradli.Kengura menom Mila sa narodila minulý mesiac v zoo v Kaiserslauterne a bola jej hviezdnou atrakciou. Naposledy ju videli v klietke v stredu ráno, ale keď ošetrovatelia v ten večer zatvárali, už tam nebola, vyjadrili sa policajti pre agentúru dpa. "Preverujeme všetky možnosti. Nemôžeme vylúčiť, že ju ukradli," uviedli.Riaditeľ zoo Matthias Schmitt požiadal verejnosť, aby im pomohla vypátrať mláďa, ktoré bolo len zriedka ďalej od svojej matky. Zároveň zverejnil fotografiu oboch kengúr, ako mláďa vykúka z matkinho vaku. Je pritom podľa neho nepravdepodobné, že by ju uchmatla líška alebo iný predátor, keďže na mieste neboli stopy krvi. "Celý tím v zoo dúfa, že Mila sa nájde a je v poriadku," skonštatoval.Zoo už najala dvoch lovcov so psami, no zatiaľ sa im nepodarilo malú kenguru vypátrať.