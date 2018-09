Centrálna banka znížila rastové prognózy pre francúzsku ekonomiku

Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Paríž 14. septembra (TASR) - Francúzska centrálna banka mierne znížila svoje rastové prognózy pre domácu ekonomiku.Aktuálne počíta s expanziou o 1,6 % ročne až do roku 2020. Pôvodne predpovedala v tomto roku zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,8 % a v roku 2019 o 1,7 %. Avšak rast v 1. polroku 2018 bol pomalší, než sa očakávalo, a aktuálne vyhliadky vývoja zahraničného dopytu v budúcom roku sú o niečo slabšie.Aktualizovaná prognóza je o niečo pesimistickejšia než predpoveď vlády, ktorá vo svojom rozpočte pre rok 2018 vychádza z predpokladu, že HDP tento aj budúci rok stúpne o 1,7 %.Prognóza tiež signalizuje, že Francúzsko by malo zaostávať za eurozónou. Aktualizovaná predpoveď Európskej centrálnej banky (ECB) zverejnená vo štvrtok (13. 9.) počíta v tomto roku s expanziou ekonomiky menovej únie o 2 %, v roku 2019 o 1,8 % a v roku 2020 o 1,7 %.povedal guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1. Dodal však, že Francúzsko aktuálne zrealizovalo dôležité reformy, predovšetkým v oblasti vzdelávania.Centrálna banka počíta s postupným poklesom miery nezamestnanosti, ktorá v 2. kvartáli dosiala 9,1 %. Do konca roka 2020 by sa mala znížiť na 8,3 %, čo by bolo najmenej od konca roka 2008, keď ekonomiku zasiahla globálna finančná kríza.Inflácia by mala svoj vrchol dosiahnuť s 2,1 % tento rok. V roku 2019 by sa mala spomaliť na 1,7 % a v roku 2020 potom zasa mierne zrýchliť na 1,8 %.