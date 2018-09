Počas púte v Šaštíne treba počítať s dopravnými obmedzeniami

Archívna snímka z Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštín-Stráže. Foto: TASR Foto: TASR

Šaštín-Stráže 14. septembra (TASR) – V meste Šaštín-Stráže sa počas víkendu uskutoční celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii, počas ktorej treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Informoval primátor mesta Jaroslav Suchánek.V čase od 9.00 do 14.00 h bude uzavretá cesta na Hviezdoslavovej ulici od križovatky s cestou č. 500 až po poštu. Čas uzávery môže byť podľa potreby predĺžený rozhodnutím dopravnej polície. Okrem toho na tejto ceste od piatku od 18.00 h až do ukončenia podujatia platí pre vozidlá zákaz státia.Organizované pútnické skupiny môžu autobusmi prísť na výstupnú zastávku pri bazilike. Po vystúpení pútnikov budú autobusy organizátormi a príslušníkmi polície nasmerované na záchytné parkoviská. Z rovnakého miesta budú pútnici po skončení svätej omše nastupovať do svojich autobusov.Individuálnym pútnikom, ktorí prídu na podujatie osobnými autami, sa odporúča použiť záchytné parkoviská pri vjazdoch do mesta, presne podľa pokynov organizátorov a polície. Z najvzdialenejších parkovísk pri vjazdoch do mesta z Kútov a Borského Mikuláša bude pre pútnikov organizovaná bezplatná kyvadlová doprava. Tá bude v smere k bazilike premávať v čase od 8.00 do 10.15 h a v smere k parkoviskám od 12.00 do 14.00 h. Parkovanie v blízkosti baziliky nebude možné.uviedol primátor.