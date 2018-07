Centrálne námestie v Trstenej ožíva tradičným Škapuliarskym jarmokom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Edmund Örzsik Foto: TASR/Edmund Örzsik

Trstená 13. júla (TASR) – Námestie M. R. Štefánika v Trstenej v piatok ožíva tradičným Škapuliarskym jarmokom. Návštevníci tu nájdu ukážky práce remeselníkov, cukrovinky, slovenské výrobky či ručné práce. Pripravená je aj ľudová muzika a kultúrny program. Ten sa začne popoludní slávnostným privítaním návštevníkov a účinkujúcich.O 15.30 h. nasleduje vystúpenie goralskej muziky Čeľadník z Hladovky.uviedla pre TASR Katarína Šefčíková z oddelenia kultúry na tamojšom mestskom úrade. Program svojim vystúpením ukončí skupina 4Others.Škapuliarsky jarmok je jedným z dvoch tradičných jarmokov, ktoré sa každoročne konajú v Trstenej. Jarmoky a trhy majú v meste dlhú tradíciu, ktorá siaha do čias založenia mesta.priblížila Šefčíková.Dodala, že jarmoky znamenali pre Trstenú v minulosti dôležitý zdroj príjmov. Rozvoju obchodu prispelo aj to, že Trstená ležala na významnej obchodnej ceste vedúcej z Uhorska do Poľska.