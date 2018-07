Polícia obvinila z usmrtenia 18-ročného vodiča z Košíc

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. júla (TASR) – Z prečinu usmrtenia obvinil policajný vyšetrovateľ 18-ročného Košičana, ktorý mal ako vodič vozidla zn. BMW v polovici februára spôsobiť na Južnej triede v Košiciach dopravnú nehodu. Po zrážke s vozidlom zn. Renault jeho 62-ročný vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým o dva mesiace podľahol. Informovala o tom v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.Podľa doterajšieho vyšetrovania mladík smeroval 16. februára od mosta VSS do centra mesta, pričom za križovatkou s Ulicou Milosrdenstvav dôsledku čoho narazil do pred ním idúceho auta. Po náraze druhé vozidlo odrazilo mimo vozovku, kde bočnou časťou narazilo do stromu. Vodič BMW, ktorý mal vodičské oprávnenie necelé dva mesiace, sa pri nehode nezranil.Požitie alkoholu sa ani u jedného z vodičov nezistilo.uviedla Mésarová.