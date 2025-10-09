|
Štvrtok 9.10.2025
|Denník - Správy
Centrálny depozitár cenných papierov pokračuje v digitalizácii a zjednodušuje vybavovanie agendy emitentom
Tagy: Digitalizácia PR
Novinky sú zamerané na zjednodušenie práce v elektronickom prostredí, zvýšenie bezpečnosti a zefektívnenie komunikácie s klientmi. Dôležitou zmenou je možnosť mobilného podpisovania ...
9.10.2025 (SITA.sk) - Novinky sú zamerané na zjednodušenie práce v elektronickom prostredí, zvýšenie bezpečnosti a zefektívnenie komunikácie s klientmi.
Dôležitou zmenou je možnosť mobilného podpisovania dokumentov, bez nutnosti použitia čítačky občianskeho preukazu. Emitent bude môcť podpísať požiadavku iba na základe QR kódu v mobilnej aplikácii Disig WEB Signer Mobile. Túto aplikáciu si môžu emitenti bezplatne stiahnuť v obchodoch s aplikáciami. "Modernizáciou portálu reagujeme na potreby našich klientov a zároveň na rastúce nároky v oblasti bezpečnosti. Naším cieľom je, aby využívanie služieb centrálneho depozitára bolo čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najbezpečnejšie," hovorí Peter Nagy, riaditeľ Úseku prevádzky CDCP.
Od začiatku októbra sprístupní centrálny depozitár na svojom elektronickom portáli manažment e-mailovej adresy pre zasielanie elektronických faktúr. Klient môže nahlásiť zmenu e-mailovej adresy určenej na zasielanie elektronickej faktúry prostredníctvom štandardného formuláru. Bezpečnosť prístupu klientov k portálu bude posilnená tzv. dvojfaktorovou autentifikáciou "Centrálny depozitár cenných papierov SR naďalej pokračuje v trende digitalizácie a bude prinášať ďalšie inovácie, ktoré zjednodušia prácu klientom a podporia moderné a bezpečné elektronické služby v oblasti cenných papierov,” dopĺňa Peter Nagy, riaditeľ Úseku prevádzky CDCP.
Prvé zmeny v oblasti digitalizácie služieb si klienti centrálneho depozitára mohli všimnúť už v júli tohto roka. Vtedy sa rozšíril prehľad podaných požiadaviek o kľúčový údaj. Konkrétne sa doplnil ISIN (v prípade zaknihovaných CP) alebo ČEM (v prípade listinných CP). Používateľovi sa tak uľahčuje vyhľadávanie požiadaviek o kľúčový údaj, ktorý spresňuje informáciu o tejto podanej požiadavke. Rovnako si už dnes klienti môžu pohodlne kopírovať podané požiadavky, následne ich upraviť a odoslať.
Dôležitou zmenou je možnosť mobilného podpisovania dokumentov, bez nutnosti použitia čítačky občianskeho preukazu. Emitent bude môcť podpísať požiadavku iba na základe QR kódu v mobilnej aplikácii Disig WEB Signer Mobile. Túto aplikáciu si môžu emitenti bezplatne stiahnuť v obchodoch s aplikáciami. "Modernizáciou portálu reagujeme na potreby našich klientov a zároveň na rastúce nároky v oblasti bezpečnosti. Naším cieľom je, aby využívanie služieb centrálneho depozitára bolo čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najbezpečnejšie," hovorí Peter Nagy, riaditeľ Úseku prevádzky CDCP.
Elektronické faktúry
Od začiatku októbra sprístupní centrálny depozitár na svojom elektronickom portáli manažment e-mailovej adresy pre zasielanie elektronických faktúr. Klient môže nahlásiť zmenu e-mailovej adresy určenej na zasielanie elektronickej faktúry prostredníctvom štandardného formuláru. Bezpečnosť prístupu klientov k portálu bude posilnená tzv. dvojfaktorovou autentifikáciou "Centrálny depozitár cenných papierov SR naďalej pokračuje v trende digitalizácie a bude prinášať ďalšie inovácie, ktoré zjednodušia prácu klientom a podporia moderné a bezpečné elektronické služby v oblasti cenných papierov,” dopĺňa Peter Nagy, riaditeľ Úseku prevádzky CDCP.
Postupné zavádzanie zmien
Prvé zmeny v oblasti digitalizácie služieb si klienti centrálneho depozitára mohli všimnúť už v júli tohto roka. Vtedy sa rozšíril prehľad podaných požiadaviek o kľúčový údaj. Konkrétne sa doplnil ISIN (v prípade zaknihovaných CP) alebo ČEM (v prípade listinných CP). Používateľovi sa tak uľahčuje vyhľadávanie požiadaviek o kľúčový údaj, ktorý spresňuje informáciu o tejto podanej požiadavke. Rovnako si už dnes klienti môžu pohodlne kopírovať podané požiadavky, následne ich upraviť a odoslať.
