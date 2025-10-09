Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Móda v netradičnom svetle: Pavol Dendis a Ploom priniesli na Nivy unikátnu módnu prehliadku Fashion Live!


Tagy: Fashion LIVE! Móda PR

Slovenský módny návrhár Pavol Dendis otvoril dvanásty ročník Fashion Live! svojou novou kolekciou Romantic Rave, ktorú predstavil v netradičnom prostredí vonkajších garáží ...



dsc03374 676x451 9.10.2025 (SITA.sk) - Slovenský módny návrhár Pavol Dendis otvoril dvanásty ročník Fashion Live! svojou novou kolekciou Romantic Rave, ktorú predstavil v netradičnom prostredí vonkajších garáží bratislavského centra Nivy. Fashion show vznikla v spolupráci so značkou Ploom, ktorá dlhodobo podporuje talentovaných dizajnérov a umelcov. Dendisov unikátny zmysel pre eleganciu bol hlavným stavebným kameňom tohto partnerstva, keďže dokonale odráža dizajnovú filozofiu Ploom.


"Štart Fashion Live! v podaní modelov Pavla Dendisa priniesol presne to, čo definuje aj náš nový Ploom AURA – eleganciu spojenú s funkčným minimalizmom a jedinečným precíznym dizajnom. Rozhodnutie podporiť jeho prácu a nenapodobiteľný dizajnérsky cit tak bolo pre nás úplne prirodzené. Pavlova Romantic Rave ukázala prečo patrí k výnimočným hlasom na slovenskej dizajnérskej scéne," povedala po skončení show Lýdia Valentová zo spoločnosti JTI, ktorá stojí za značkou Ploom.

Prehliadka spojila surovosť industriálneho priestoru s jemnosťou, rytmom a zmyselnosťou novej kolekcie. Táto kombinácia dodala eventu osobitný rozmer.

"Hľadal som priestor, kde by som si vedel predstaviť usporiadať párty pre väčší počet ľudí – taký, ktorý pôsobí ako outdoor, no zároveň nie je zahltený vizuálnym smogom. Zaujali ma príjazdové rampy, osvetlenie aj možnosť využitia industriálneho priestoru v spojení s kultúrou," povedal Pavol Dendis po prehliadke.

Dendis známy svojim citom pre elegantný a odvážny štýl priniesol sériu nových modelov, ktoré reflektujú súčasnú klubovú kultúru v spojení s romantickou a melancholickou estetikou.

Kolekcia sa vyznačuje prácou s kontrastom – priesvitné materiály a jemné čipky sa striedali s lesklými textíliami a technickými detailmi. Dominovali monochromatické odtiene bielej, čiernej a šedej, doplnené výraznými akcentmi.

Modely spestrili kovové doplnky, gotické prvky a svetelné efekty, ktoré sa odrážali od stien garáže. Spolu s hudobným sprievodom vytvorili atmosféru pripomínajúcu rave party, zároveň však s poetickým podtónom, typickým pre návrhárovu tvorbu.

"Romantic Rave je obrazom môjho aktuálneho života. Ukazujem v nej inšpirácie z kníh, ktoré čítam, hudby, ktorú počúvam, ale aj znovuobjavenie svojej temnejšej stránky s pocitmi melanchólie a nostalgie. Spájam gotiku, techno, romantiku a zlomené srdce, jemnosť a hnev. Vrátil som sa k tomu, čo mi je blízke – minimálna farebnosť, nevýrazné vzory, krajčírska precíznosť a výrazný styling. Skúšam nové strihy, ale inovujem aj tie, ktoré som už použil, a posúvam ich ďalej. Myslím, že kolekcia pôsobí zrelo, no zároveň surovo a mladícky – presne tak, ako aktuálne vnímam seba. Je to jasný názor, ktorý má zanechať emóciu – rave ako básnenie aj besnenie," dodal návrhár.

Pavol Dendis je slovenský módny návrhár a absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2018 sa venuje tvorbe pre vlastnú značku DENDIS, ako aj kostýmovej tvorbe. Jeho modely sa vyznačujú precíznym krajčírskym remeslom, zmyslom pre detail a minimalistickou farebnou paletou. Svoju kolekciu Romantic Rave predstavil v spolupráci so značkou Ploom.

Išlo o najnovšiu v rade kolaborácií so slovenskými umelcami po tom, čo Ploom vlani spojil sily s návrhárom Lukášom Krnáčom a talentovaným DJ Tyskerom – ten sa v spolupráci s Ploom predstavil na legendárnom festivale Burning Man v USA.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Móda v netradičnom svetle: Pavol Dendis a Ploom priniesli na Nivy unikátnu módnu prehliadku Fashion Live! © SITA Všetky práva vyhradené.

