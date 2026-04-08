Streda 8.4.2026
Meniny má Albert
Centrálny depozitár spracoval výplatu výnosov z dlhopisov pre občanov: Investori na výnosoch zo štátnych dlhopisov získali dohromady 16 miliónov EUR
Tagy: Dlhopisy PR štátne dlhopisy
8.4.2026 (SITA.sk) - Včera sa na kapitálovom trhu po prvýkrát realizovala výplata výnosov z dlhopisov, ktoré si občania zakúpili počas historicky prvej emisie štátnych dlhopisov v minulom roku. Vyplatenie výnosov sa realizovalo prostredníctvom Centrálneho depozitára cenných papierov SR (CDCP). Novú službu využila Agentúra pre riadenia dlhu a likvidity (ARDAL) pri výplate výnosov z emisií Investor a Patriot. Celková výška vyplatených výnosov dosahuje sumu 16 miliónov EUR. Ide o ďalší krok smerujúci k harmonizácii slovenského a európskeho trhu, ako aj k zjednodušeniu obsluhy slovenských cenných papierov pre domácich i zahraničných investorov.
Výplata výnosov z dlhopisov prostredníctvom centrálneho depozitára je v zahraničí bežným štandardom. CDCP túto službu zaviedol v súlade s domácou legislatívou aj medzinárodnými štandardmi, ktoré upravujú spracovanie výnosov z cenných papierov. Pri jej poskytovaní spolupracuje so svojimi účastníkmi, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri distribúcii výnosov konečným investorom.
„Konkrétne to znamená, že centrálny depozitár rozdelí výnos z dlhopisov podľa objemu držaných cenných papierov u jednotlivých účastníkov a v zodpovedajúcom objeme ich posunie účastníkom, v ktorých evidencii sú vedené účty investorov,“ vysvetľuje Mgr. Peter Nagy, riaditeľ Úseku prevádzky CDCP. Následne účastníci zabezpečujú distribúciu výnosov konečným majiteľom alebo ďalším sprostredkovateľom, pričom tento proces pokračuje, až kým sa výnos nedostane ku konečnému majiteľovi. Ak účastník oznámil depozitáru čísla peňažných účtov konečných majiteľov, alebo ak majiteľovi vedie účet CDCP, depozitár vyplatí výnos priamo na peňažný účet investora.
Zavedenie tejto služby prináša väčšiu transparentnosť a efektivitu pri obsluhe cenných papierov a zároveň zjednodušuje prístup zahraničných investorov k slovenským dlhopisom. „V dôsledku harmonizovaného postupu pri výplate výnosov sa tieto procesy stávajú známymi aj pre zahraničných sprostredkovateľov, čo môže podporiť záujem o slovenské cenné papiere,“ dopĺňa Peter Nagy.
Na príprave služby CDCP úzko spolupracoval s emitentom ARDAL aj s účastníkmi zapojenými do distribúcie dlhopisov pre občanov. Spusteniu predchádzali úpravy informačných systémov CDCP a dôkladné testovanie všetkých procesov. Výsledkom je moderná služba, ktorá zohľadňuje špecifiká slovenského trhu a zároveň ho posúva bližšie k štandardom vyspelých európskych krajín.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Centrálny depozitár spracoval výplatu výnosov z dlhopisov pre občanov: Investori na výnosoch zo štátnych dlhopisov získali dohromady 16 miliónov EUR © SITA Všetky práva vyhradené.
