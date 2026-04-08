Streda 8.4.2026
Meniny má Albert
08. apríla 2026
Orbán alebo Magyar? Prieskum ukázal, kto by vyhral na Slovensku
Medzi respondentmi na Slovensku, ktorí sledujú dianie v Maďarsku, má navrch Viktor Orbán. Opozičný líder Péter Magyar oslovuje najmä ...
8.4.2026 (SITA.sk) - Medzi respondentmi na Slovensku, ktorí sledujú dianie v Maďarsku, má navrch Viktor Orbán. Opozičný líder Péter Magyar oslovuje najmä mladších respondentov a podporovateľov slovenskej opozície. Vyplýva to z marcového prieskumu agentúry SCIO.
Prieskum sa zameral na nálady pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v Maďarsku, ktoré môžu mať významný vplyv aj na Slovensko.
Výsledky naznačujú pomerne jasnú preferenciu – spomedzi respondentov sledujúcich maďarskú politiku by si medzi dvomi hlavnými rivalmi väčšina vybrala pokračovanie vlády Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Získal by podporu 26,54 percenta.
Stranu Pétera Magyara by volilo 18,44 percenta oslovených. Až 65,5 percenta voličov Smeru-SD by volilo Orbána a len dve percentá by si vybrali Magyara. Pri voličoch Progresívneho Slovenska je pomer opačný – 41,7 percenta opýtaných by dalo hlas Magyarovi a 3,2 percenta súčasnému maďarskému premiérovi.
„Celkom iste zohrala pri týchto výsledkoch svoju úlohu známosť mien lídrov aj politických strán, pravidelné návštevy Viktora Orbána na Slovensku, ale najmä väzby na strany vládnej koalície. Práve medzi ich podporovateľmi totiž jednoznačne dominuje súčasný maďarský premiér,“ uviedol hlavný analytik SCIO Martin Klus.
Naopak, opozičný líder Péter Magyar je výrazne silnejší medzi podporovateľmi slovenskej opozície, medzi respondentmi do 39 rokov a v Bratislavskom kraji (29 percent) a Trnavskom kraji (25 percent).
„Výrazný je aj rozdiel medzi mužmi a ženami – a to nielen pri deklarovanom záujme o maďarskú politiku, ale aj pri podpore jednotlivých lídrov. Medzi ženami dosahuje Viktor Orbán a jeho strana Fidesz podporu na úrovni 23,8 percenta, zatiaľ čo Péter Magyar a jeho strana Tisza 10,9 percenta,“ doplnil Klus.
Výsledky podľa agentúry naznačujú, že postoje k maďarským voľbám na Slovensku v značnej miere kopírujú domáce politické rozdelenie spoločnosti.
Zdroj: SITA.sk - Orbán alebo Magyar? Prieskum ukázal, kto by vyhral na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prieskum sa zameral na nálady pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v Maďarsku, ktoré môžu mať významný vplyv aj na Slovensko.
Voliči Smeru majú jasno
Výsledky naznačujú pomerne jasnú preferenciu – spomedzi respondentov sledujúcich maďarskú politiku by si medzi dvomi hlavnými rivalmi väčšina vybrala pokračovanie vlády Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Získal by podporu 26,54 percenta.
Stranu Pétera Magyara by volilo 18,44 percenta oslovených. Až 65,5 percenta voličov Smeru-SD by volilo Orbána a len dve percentá by si vybrali Magyara. Pri voličoch Progresívneho Slovenska je pomer opačný – 41,7 percenta opýtaných by dalo hlas Magyarovi a 3,2 percenta súčasnému maďarskému premiérovi.
„Celkom iste zohrala pri týchto výsledkoch svoju úlohu známosť mien lídrov aj politických strán, pravidelné návštevy Viktora Orbána na Slovensku, ale najmä väzby na strany vládnej koalície. Práve medzi ich podporovateľmi totiž jednoznačne dominuje súčasný maďarský premiér,“ uviedol hlavný analytik SCIO Martin Klus.
Magyar boduje u mladších
Naopak, opozičný líder Péter Magyar je výrazne silnejší medzi podporovateľmi slovenskej opozície, medzi respondentmi do 39 rokov a v Bratislavskom kraji (29 percent) a Trnavskom kraji (25 percent).
„Výrazný je aj rozdiel medzi mužmi a ženami – a to nielen pri deklarovanom záujme o maďarskú politiku, ale aj pri podpore jednotlivých lídrov. Medzi ženami dosahuje Viktor Orbán a jeho strana Fidesz podporu na úrovni 23,8 percenta, zatiaľ čo Péter Magyar a jeho strana Tisza 10,9 percenta,“ doplnil Klus.
Výsledky podľa agentúry naznačujú, že postoje k maďarským voľbám na Slovensku v značnej miere kopírujú domáce politické rozdelenie spoločnosti.
Zdroj: SITA.sk - Orbán alebo Magyar? Prieskum ukázal, kto by vyhral na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Centrálny depozitár spracoval výplatu výnosov z dlhopisov pre občanov: Investori na výnosoch zo štátnych dlhopisov získali dohromady 16 miliónov EUR
Centrálny depozitár spracoval výplatu výnosov z dlhopisov pre občanov: Investori na výnosoch zo štátnych dlhopisov získali dohromady 16 miliónov EUR
Fio banka zvyšuje úrokové sadzby na termínovaných vkladoch
Fio banka zvyšuje úrokové sadzby na termínovaných vkladoch