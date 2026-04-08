Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Albert
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

08. apríla 2026

Orbán alebo Magyar? Prieskum ukázal, kto by vyhral na Slovensku


Tagy: Maďarský premiér Parlamentné voľby v Maďarsku Prieskum Prieskum agentúry SCIO

Medzi respondentmi na Slovensku, ktorí sledujú dianie v Maďarsku, má navrch Viktor Orbán. Opozičný líder Péter Magyar oslovuje najmä ...



Zdieľať
6717997be3d02448676042 1 676x450 8.4.2026 (SITA.sk) - Medzi respondentmi na Slovensku, ktorí sledujú dianie v Maďarsku, má navrch Viktor Orbán. Opozičný líder Péter Magyar oslovuje najmä mladších respondentov a podporovateľov slovenskej opozície. Vyplýva to z marcového prieskumu agentúry SCIO.


Prieskum sa zameral na nálady pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v Maďarsku, ktoré môžu mať významný vplyv aj na Slovensko.

Voliči Smeru majú jasno


Výsledky naznačujú pomerne jasnú preferenciu – spomedzi respondentov sledujúcich maďarskú politiku by si medzi dvomi hlavnými rivalmi väčšina vybrala pokračovanie vlády Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Získal by podporu 26,54 percenta.

Stranu Pétera Magyara by volilo 18,44 percenta oslovených. Až 65,5 percenta voličov Smeru-SD by volilo Orbána a len dve percentá by si vybrali Magyara.  Pri voličoch Progresívneho Slovenska je pomer opačný – 41,7 percenta opýtaných by dalo hlas Magyarovi a 3,2 percenta súčasnému maďarskému premiérovi.

Celkom iste zohrala pri týchto výsledkoch svoju úlohu známosť mien lídrov aj politických strán, pravidelné návštevy Viktora Orbána na Slovensku, ale najmä väzby na strany vládnej koalície. Práve medzi ich podporovateľmi totiž jednoznačne dominuje súčasný maďarský premiér,“ uviedol hlavný analytik SCIO Martin Klus.

Magyar boduje u mladších


Naopak, opozičný líder Péter Magyar je výrazne silnejší medzi podporovateľmi slovenskej opozície, medzi respondentmi do 39 rokov a v Bratislavskom kraji (29 percent) a Trnavskom kraji (25 percent).

Výrazný je aj rozdiel medzi mužmi a ženami – a to nielen pri deklarovanom záujme o maďarskú politiku, ale aj pri podpore jednotlivých lídrov. Medzi ženami dosahuje Viktor Orbán a jeho strana Fidesz podporu na úrovni 23,8 percenta, zatiaľ čo Péter Magyar a jeho strana Tisza 10,9 percenta,“ doplnil Klus.

Výsledky podľa agentúry naznačujú, že postoje k maďarským voľbám na Slovensku v značnej miere kopírujú domáce politické rozdelenie spoločnosti.


Zdroj: SITA.sk - Orbán alebo Magyar? Prieskum ukázal, kto by vyhral na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský premiér Parlamentné voľby v Maďarsku Prieskum Prieskum agentúry SCIO
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Centrálny depozitár spracoval výplatu výnosov z dlhopisov pre občanov: Investori na výnosoch zo štátnych dlhopisov získali dohromady 16 miliónov EUR
<< predchádzajúci článok
Fio banka zvyšuje úrokové sadzby na termínovaných vkladoch

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 