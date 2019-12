Centrom hlavného mesta začala premávať vianočná električka

Na snímke sv. Mikuláš s Anjelom pri tradičnej Vianočnej električke v Bratislave 6. decembra 2019. FOTO TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. decembra (TASR) - Ulicami centra Bratislavy začala v piatok jazdiť vianočná električka. Svoju sezónu otvorila mikulášskou jazdou. Ľudia sa ňou budú môcť previezť zadarmo do 30. decembra. Témou tohtoročnej vianočnej električky je oslava tradičných slovenských Vianoc.Verejnosť sa bude môcť previezť vianočnou električkou denne až do 30. decembra podľa osobitného cestovného poriadku s výnimkou 24. a 25. decembra, keď premávať nebude. Stanovište vianočnej električky bude na zastávke SND vedľa historickej budovy Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí. Jej jazda povedie trasou SND – Námestie SNP – Kapucínska - tunel – Most SNP – SND, informoval o tom predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.," povedal Rybanský. Do električky boli zhotovené postavy zo šúpolia v životnej veľkosti, ktoré majú pripomínať slovenskú rodinu počas sviatkov.Pre prvú námestníčku primátora hlavného mesta Tatianu Kratochvílovú znamená atrakcia spojenie dvoch symbolov, Vianoc a električky.," podotkla.