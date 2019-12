Politológ: Ak koná polícia voči politikom účelovo, môže to ovplyvniť parlamentné voľby

Tlak na políciu

Naprávali chyby z minulosti

6.12.2019 (Webnoviny.sk) - Ak koná polícia voči Andrejovi K. účelovo, tak je to obrovská chyba, uviedol pre agentúru SITA politológ Tomáš Koziak z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Povedal to v súvislosti s obvinením bývalého prezidenta a predsedu strany Za ľudí Andreja K., ktorého v piatok obvinili v súvislosti s kauzou súvisiacou s jeho firmou KTAG.„To, že sme v čase predvolebnej kampane, môže vyvolávať otázky účelovosti konania polície, ktorá obvinila v tomto období postupne politika Jaroslava Naďa z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), predsedu strany Smer-SD Roberta F. a exprezidenta Andreja Kisku,“ vyhlásil Koziak.Dodal, že tieto obvinenia politikov krátko pred voľbami vytvárajú tlak na políciu, keďže uvedené konania budú veľmi podrobne sledované, a to či už médiami alebo verejnosťou.„Ak sa ukáže, že ide o účelové konania, dotyčný vyšetrovateľ musí niesť následky, keďže to môže ovplyvniť výsledky najbližších parlamentných volieb,“ vyhlásil politológ.Dodal, že polícia nesmie konať účelovo. Na druhej strane, ak majú dostatok dôkazov, je potrebné konať, či ide o predvolebné obdobie alebo nie. Politológ nepredpokladá, že by Andrej Kiska alebo Robert Fico stiahli kandidatúru v budúcoročných parlamentných voľbách.„Pokiaľ nie sú odsúdení, rešpektujeme prezumpciu neviny, pozeráme na nich ako na nevinných a nemajú dôvod odstúpiť zo svojich funkcií,“ uviedol Koziak.Ešte začiatkom roka 2019 polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG Eduarda K. V čase, keď sa údajný trestný čin stal, bol konateľom aj Andrej K.Eduard K. podal proti vzneseniu obvinenia sťažnosť. Firma pred prezidentskými voľbami v roku 2014 platila jeho kampaň a tieto peniaze neskôr zahrnula do svojich nákladov. Firma si od štátu vypýtala vratku DPH vo výške 155 633 eur.Hoci jej štát vratku nevyplatil, už len žiadosť o ňu je podľa polície trestným činom a nevzťahuje sa naň účinná ľútosť. Firma zaplatila aj pokutu. KTAG krátko pred daňovou kontrolou v roku 2017 podávala údajne viac ako tucet dodatočných daňových priznaní, čo by mohlo signalizovať, že naprávala chyby z minulosti.