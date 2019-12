Centrum Bivio pre ľudí s mentálnym postihnutím funguje už rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. decembra (TASR) - Vzdelávaco-rehabilitačné centrum pre ľudí s mentálnym postihnutím so sociálnym podnikom Bivio v bratislavskej mestskej časti Rača oslavuje jeden rok. V podniku, ktorého súčasťou sú reštaurácia, hotel a práčovňa, momentálne pracuje 13 ľudí so zdravotným znevýhodnením, pričom väčšina z nich má práve mentálne postihnutie. Pomáhajú v kuchyni a v práčovni, pracujú ako pomocní čašníci alebo chyžné v hoteli. Ďalších desať ľudí získava zručnosti a pripravuje sa vo vzdelávaco-rehabilitačnom centre.povedala riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP), ktoré centrum prevádzkuje, Iveta Mišová. Práca s ľuďmi s mentálnym postihnutím je podľa nej ťažšia v tom, že potrebujú trpezlivý prístup a jasné pokyny. Taktiež im treba niekedy veci opakovať, kontrolovať po nich a činnosti im trvajú dlhšie.tvrdí Marián Horanič zo ZPMP.Predstavitelia združenia tvrdia, že sa stále snažia dostať do širšieho povedomia obyvateľov Rače aj ostatných ľudí.priblížila Mišová. Prevádzka je podľa predstaviteľov združenia náročnejšia personálne aj finančne, pretože akýkoľvek zisk sa používa na ďalšiu vzdelávaciu činnosť.Človek, ktorý sa v centre Bivio pripravuje na prácu, podľa nich postupne prejde rôznymi prevádzkami, vyskúša si, čo ho baví a čo mu ide.hovorí Mišová. Združenie spolupracuje aj s Agentúrou podporovaného zamestnávania a jeho predstavitelia by chceli rozvinúť spoluprácu s konkrétnymi podnikmi. Zhodujú sa, že zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím má nesporné výhody.hovorí Mišová.Na Slovensku je miera zamestnanosti týchto ľudí veľmi nízka, ale skúsenosti zo zahraničia podľa Horaniča ukazujú, že ľudia s mentálnym postihnutím sa vedia uplatniť najmä v oblasti služieb.vymenoval Horanič. Môžu však robiť aj pomocné administratívne práce, uplatniť sa ako informátori či výrobní pracovníci.dodali predstavitelia združenia.Podľa nich by sa mal zmeniť prístup spoločnosti k týmto ľuďom, lebo sa ešte stále stretávajú s veľkými predsudkami.hovorí Mišová.uzavrela riaditeľka ZPMP.