Centrum Kramáre už 10 rokov plní vaše sny o zdraví a kráse

Komplexná starostlivosť na Centrum Kramáre už 10 rokov

Klinika, ktorá vyrieši mnohé vaše zdravotné problémy

Na prvom mieste je zdravie a odbornosť

Pinium family clinic: Rodinná klinika pre každého z vás

18.11.2019 (Webnoviny.sk) -Vysoká profesionalita, osobný prístup a komplexná starostlivosť, ktorá zahŕňa ambulantnú starostlivosť, samotný operatívny výkon, až po rekonvalescenciu. To všetko nájdete pod jednou strechou, konkrétne na Klinike jednodňovej chirurgie Centrum Kramáre. Tím vysokokvalifikovaných odborníkov pod vedením MUDr. Renáty Kučerovej už 10 rokov svojim individuálnym a profesionálnym prístupom pomáha riešiť mnohé zdravotné problémy, či splniť sny o kráse.Aká bola cesta kliniky Centrum Kramáre až po súčasnosť? "Zo začiatku sme fungovali ako krčná ambulancia a pacientov sme museli posielať operovať niekde inde. A to často spôsobilo problém, napríklad neskorý termín. Keďže ľudia, ktorí si želali vyriešiť zdravotnú komplikáciu čo najskôr, museli na operácie dlho čakať, rozhodli sme sa, že skvalitníme naše služby a od roku 2010 sme začali vykonávať operatívne úkony aj my," hovorí hlavná lekárka Centrum Kramáre, MUDr. Renáta Kučerová.Prvé operácie na Klinike jednodňovej chirurgie Centrum Kramáre, a to konkrétne nosovej prepážky a krčnej mandle, sa konali dňa 13.12.2009. Odvtedy najmodernejšie vybavenie ambulancií i operačných sál a vysokokvalifikovaný personál dávajú už 10 rokov pacientom záruku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a osobného prístupu.Aj keď v súčasnosti vzniká množstvo kliník jednodňovej chirurgie, podľa hlavnej lekárky Centrum Kramáre výnimočnosť tohto zariadenia spočíva v tom, že sa zameriavajú na pacienta ako celok a neriešia len jeden problém: "Často k nám pacient prichádza napríklad so zachrípnutím, alebo sťaženým dýchaním či problémami s rečou. My mnohokrát odhalíme vďaka individuálnemu prístupu omnoho viac problémov, ktoré môžeme pomôcť vyriešiť."Aké komplikácie pomáha Klinika jednodňovej chirurgie Centrum Kramáre odstrániť a aké operatívne úkony tu nájdete? "Medzi veľmi časté operácie patrí vyberanie nosohltanovej mandle (najmä u detí), krčných mandlí, operácie prínosových dutín, nosa – či už kvôli dýchaniu nosom alebo estetické operácie nosa ( napríklad rhinoplastika a rádiofrekvenčná turbinoplastika). Tie dokážu pomôcť najmä alergikom a výrazne im skvalitniť ich život. Medzi ďalšie časté zákroky patrí operácia hlasiviek pri rôznych ochoreniach hlasiviek a zachrípnutí. Zaujímavé sú aj operácie stredného ucha, estetická operácia odstávajúcich ušníc, či facelift, operácia viečok. Tu sa už kombinuje odbor ORL s odborom estetickej plastickej chirurgie. No a v neposlednom rade urologické operácie. Naše operačné výkony v tomto odbore zameriavame na malých chlapcov a riešenie tzv. fimóz. Je to druhý najčastejší chirurgický výkon v detskom veku celkovo na Slovensku," informuje MUDr. Kučerová.Vďaka svojmu individuálnemu prístupu lekári z Kliniky jednodňovej chirurgie Centrum Kramáre dokážu správne diagnostikovať váš problém a navrhnúť jeho najefektívnejšie riešenie. Nájdete tu okrem urologickej, ORL ambulancie aj foniatrickú ambulanciu."Deti vo veku od dvoch do piatich rokov k nám prichádzajú s problémom zväčšenej nosohltanovej mandle, ktorá býva častým dôvodom zhoršenej reči u týchto detí. No poruchy reči môžu spôsobovať aj iné dôvody ako zväčšená nosohltanová mandľa. Napríklad zrastený jazyk a podobne, či poruchy hlasiviek. V tom prípade sa prostredníctvom počítačovej techniky robí dôkladná hlasová analýza, ktorú využívajú najmä hlasoví profesionáli, aby odhalili svoj hlasový rozsah a naučili sa správne používať svoj hlas, alebo ľudia, ktorých trápi zachrípnutie a sú po operácií hlasiviek," hovorí o možnostiach ambulantnej starostlivosti na Klinike jednodňovej chirurgie Centrum Kramáre hlavná lekárka tohto centra."Pomoc na klinike nájdu aj pacienti s poruchami sluchu, či už ide o deti, dospelých alebo starších ľudí, ktorí potrebujú načúvací aparát. Taktiež robíme operácie zamerané na výber znamienok a v našom ďalšom zariadení v Liptovskom Mikuláši pomáhame riešiť aj problém s kŕčovými žilami," dodáva MUDr. Kučerová.Vďaka pozitívnym ohlasom sa tím odborníkov z Kliniky jednodňovej chirurgie Centrum Kramáre rozhodol svoju pôsobnosť rozšíriť i do ďalších kútov Slovenska. Individuálny, profesionálny prístup a rodinnú pohodu tak môžete nájsť od novembra 2016 aj v Liptovskom Mikuláši."Keďže máme v Liptovskom Mikuláši k dispozícii väčšiu budovu, postupne plánujeme zriadiť až trinásť ambulancií. V súčasnosti tu môžete nájsť ušno-nosovo-krčnú ambulanciu pre deti a dospelých, chirurgickú a ortopedickú ambulanciu, všeobecného lekára, pediatra, internú ambulanciu a špičkových odborníkov v oblasti plastickej a estetickej chirurgie," hovorí hlavná lekárka zdravotníckeho zariadenia, ktoré sa tak okrem zdravia postará aj o zlepšenie vášho vzhľadu. Do budúcna by sa mali oba názvy kliník zlúčiť do jedného."Naši plastickí chirurgovia sa venujú celému spektru estetických zákrokov – operácie prsníkov – redukcia, augmentácia, podvihnutie prsníkov, úprava ovisnutého brucha a podobne, takže mamičky po pôrode sa opäť môžu vrátiť do skvelej formy. A nielen ony. Naša klinika je určená pre každého, kto hľadá rýchle, komplexné a efektívne riešenie svojho zdravotného alebo estetického problému, " dodáva na záver lekárka Centra Kramáre, MUDr. Renáta Kučerová.Viac informácií získate na www.centrumkramare.sk alebo na www.pinium.sk Inzercia