USA údajne predĺži licencie na obchodovanie s Huawei o ďalších 90 dní

Washington 18. novembra (TASR) - Americká administratíva sa údajne chystá predĺžiť v pondelok o ďalších 90 dní licencie, ktoré umožňujú americkým spoločnostiam pokračovať v obchodovaní s čínskym koncernom Huawei Technologies. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.Koncom apríla tohto roka americká vláda s odvolaním sa na národnú bezpečnosť zaradila Huawei na tzv. čiernu listinu zahraničných firiem, s ktorými nemôžu americké spoločnosti obchodovať bez špeciálnej licencie. Ale neskôr ministerstvo obchodu USA umožnilo čínskemu koncernu nakupovať od amerických firiem niektoré komponenty, ktoré by bez problémov získal na iných trhoch. A tiež požívať niektoré jeho zariadenia v odľahlých vidieckych oblastiach v USA, aby sa minimalizoval možný výpadok mobilných služieb.Agentúra Reuters v piatok (15.11.) napísala, že očakáva predĺženie licencií približne o dva týždne, a že na dlhšom predĺžení sa pracuje, ale ešte nebolo dokončené pre regulačné prekážky. Cez víkend však došlo k zmene plánov americkej administratívy, ktorá údajne najnovšie počíta s predĺžením licencií o 90 dní, rovnako ako v auguste, uviedli zdroje. Predĺženie bude oznámené neskôr v pondelok, keď vyprší platnosť predchádzajúceho odkladu, tvrdia zdroje.Hovorca spoločnosti Huawei, najväčšieho výrobcu telekomunikačných sieťových zariadení, na otázky médií uviedol, že nekomentuje fámy a špekulácie. Ani americké ministerstvo obchodu sa k tomu nechcelo vyjadriť.Minister obchodu USA Wilbur Ross však v piatok pre Fox Business Network povedal, že niektorí vidiecki prevádzkovatelia mobilných sietí potrebujú dočasné licencie, pretože sú závislí od spoločnosti Huawei pri udržanie fungovania sietí 3G a 4G.vyhlásil Ross.