Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 20.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dagmara
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. decembra 2025

Centrum Popradu čaká veľká premena, mesto má schválené eurofondy na obnovu hlavného námestia – VIDEO


Tagy: Eurofondy Program Slovensko Rekonštrukcia Verejné obstarávanie

Mesto Poprad získalo na dlho plánovanú komplexnú rekonštrukciu Námestia sv. Egídia takmer 15 miliónov eur. Primátor mesta Anton Danko už podpísal zmluvu o nenávratnom ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2025 12 20 o 10.42.01 676x467 20.12.2025 (SITA.sk) - Mesto Poprad získalo na dlho plánovanú komplexnú rekonštrukciu Námestia sv. Egídia takmer 15 miliónov eur. Primátor mesta Anton Danko už podpísal zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Informoval o tom na sociálnej sieti. Verí, že projekt sa podarí zrealizovať v budúcom roku.

Financovanie z eurofondov a verejné obstarávanie


Pripravovaná investícia bude spolufinancovaná z eurofondov v rámci Programu Slovensko. Popradská samospráva sa na jej financovaní bude podieľať ôsmimi percentami. Ešte v júli vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V rámci projektu je plánovaná kompletná výmena spevnených plôch, rekonštrukcia verejného osvetlenia, doplnenie zelene a mobiliáru, revitalizácia parku a ostatných zelených plôch, ako aj aplikovanie vodozádržných a vodohospodárskych opatrení pre ekologické nakladanie a využívanie dažďovej vody.

Zmena funkcie námestia a nové zóny


Primátor ešte v septembri avizoval, že pôjde o zásadnú rekonštrukciu, ktorá zmení podobu námestia, aj niektoré časti. V medzikostolí, kde sa zvykli konať kultúrne akcie, vznikne oddychová zóna. Podujatia sa presťahujú smerom pred evanjelický kostol, kde vznikne veľký priestor aj s novou 30-metrovou hudobno-svetelnou fontánou.

Podľa primátora pôjde o veľký zásah, ktorý ovplyvní aj podnikateľov v centre mesta. Samospráva sa bude podľa jeho slov snažiť, aby nikto nemusel počas rekonštrukcie obmedziť svoju prevádzku. Hoci samotné práce sú zatiaľ plánované na šesť mesiacov, mesto požiadalo ministerstvo, aby termín predĺžilo minimálne na osem až deväť mesiacov, aby stihlo práce zrealizovať a minúť získaný finančný príspevok.


Zdroj: SITA.sk - Centrum Popradu čaká veľká premena, mesto má schválené eurofondy na obnovu hlavného námestia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Program Slovensko Rekonštrukcia Verejné obstarávanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bratislavčania sa nemusia obávať preplnených kontajnerov, OLO odvezie odpad aj počas sviatkov
<< predchádzajúci článok
Kajúcnik má motiváciu klamať, podľa sudcu Šamka však aktuálny koaličný návrh problém nerieši

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 