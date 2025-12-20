|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 20.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dagmara
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. decembra 2025
Centrum Popradu čaká veľká premena, mesto má schválené eurofondy na obnovu hlavného námestia – VIDEO
Mesto Poprad získalo na dlho plánovanú komplexnú rekonštrukciu Námestia sv. Egídia takmer 15 miliónov eur. Primátor mesta Anton Danko už podpísal zmluvu o nenávratnom ...
Zdieľať
20.12.2025 (SITA.sk) - Mesto Poprad získalo na dlho plánovanú komplexnú rekonštrukciu Námestia sv. Egídia takmer 15 miliónov eur. Primátor mesta Anton Danko už podpísal zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Informoval o tom na sociálnej sieti. Verí, že projekt sa podarí zrealizovať v budúcom roku.
Pripravovaná investícia bude spolufinancovaná z eurofondov v rámci Programu Slovensko. Popradská samospráva sa na jej financovaní bude podieľať ôsmimi percentami. Ešte v júli vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.
V rámci projektu je plánovaná kompletná výmena spevnených plôch, rekonštrukcia verejného osvetlenia, doplnenie zelene a mobiliáru, revitalizácia parku a ostatných zelených plôch, ako aj aplikovanie vodozádržných a vodohospodárskych opatrení pre ekologické nakladanie a využívanie dažďovej vody.
Primátor ešte v septembri avizoval, že pôjde o zásadnú rekonštrukciu, ktorá zmení podobu námestia, aj niektoré časti. V medzikostolí, kde sa zvykli konať kultúrne akcie, vznikne oddychová zóna. Podujatia sa presťahujú smerom pred evanjelický kostol, kde vznikne veľký priestor aj s novou 30-metrovou hudobno-svetelnou fontánou.
Podľa primátora pôjde o veľký zásah, ktorý ovplyvní aj podnikateľov v centre mesta. Samospráva sa bude podľa jeho slov snažiť, aby nikto nemusel počas rekonštrukcie obmedziť svoju prevádzku. Hoci samotné práce sú zatiaľ plánované na šesť mesiacov, mesto požiadalo ministerstvo, aby termín predĺžilo minimálne na osem až deväť mesiacov, aby stihlo práce zrealizovať a minúť získaný finančný príspevok.
Zdroj: SITA.sk - Centrum Popradu čaká veľká premena, mesto má schválené eurofondy na obnovu hlavného námestia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Financovanie z eurofondov a verejné obstarávanie
Pripravovaná investícia bude spolufinancovaná z eurofondov v rámci Programu Slovensko. Popradská samospráva sa na jej financovaní bude podieľať ôsmimi percentami. Ešte v júli vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.
V rámci projektu je plánovaná kompletná výmena spevnených plôch, rekonštrukcia verejného osvetlenia, doplnenie zelene a mobiliáru, revitalizácia parku a ostatných zelených plôch, ako aj aplikovanie vodozádržných a vodohospodárskych opatrení pre ekologické nakladanie a využívanie dažďovej vody.
Zmena funkcie námestia a nové zóny
Primátor ešte v septembri avizoval, že pôjde o zásadnú rekonštrukciu, ktorá zmení podobu námestia, aj niektoré časti. V medzikostolí, kde sa zvykli konať kultúrne akcie, vznikne oddychová zóna. Podujatia sa presťahujú smerom pred evanjelický kostol, kde vznikne veľký priestor aj s novou 30-metrovou hudobno-svetelnou fontánou.
Podľa primátora pôjde o veľký zásah, ktorý ovplyvní aj podnikateľov v centre mesta. Samospráva sa bude podľa jeho slov snažiť, aby nikto nemusel počas rekonštrukcie obmedziť svoju prevádzku. Hoci samotné práce sú zatiaľ plánované na šesť mesiacov, mesto požiadalo ministerstvo, aby termín predĺžilo minimálne na osem až deväť mesiacov, aby stihlo práce zrealizovať a minúť získaný finančný príspevok.
Zdroj: SITA.sk - Centrum Popradu čaká veľká premena, mesto má schválené eurofondy na obnovu hlavného námestia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bratislavčania sa nemusia obávať preplnených kontajnerov, OLO odvezie odpad aj počas sviatkov
Bratislavčania sa nemusia obávať preplnených kontajnerov, OLO odvezie odpad aj počas sviatkov
<< predchádzajúci článok
Kajúcnik má motiváciu klamať, podľa sudcu Šamka však aktuálny koaličný návrh problém nerieši
Kajúcnik má motiváciu klamať, podľa sudcu Šamka však aktuálny koaličný návrh problém nerieši