 24hod.sk    Z domova

20. decembra 2025

Bratislavčania sa nemusia obávať preplnených kontajnerov, OLO odvezie odpad aj počas sviatkov



Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu bude počas štátnych sviatkov 24. - 26. decembra, ako aj 6. januára 2026 vykonávať odvoz ...



657367bec8134695213649 676x451 20.12.2025 (SITA.sk) - Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu bude počas štátnych sviatkov 24. - 26. decembra, ako aj 6. januára 2026 vykonávať odvoz odpadu bez zmien, teda podľa bežného harmonogramu platného na daný deň. Jedným z dvoch dní v roku, keď OLO nevykonáva pravidelný odvoz komunálneho odpadu, je 1.januára - Nový rok. Informovala o tom hovorkyňa OLO Zuzana Balková.




Náhradné odvozy vykonajú v piatok 2. a v sobotu 3. januára. Obyvateľov preto žiadajú, aby ponechali kontajnery a vrecia vyložené k odvozu až do soboty 3. januára 2026. „Z dôvodu náhradných odvozov môže byť sobotný odvoz časovo predĺžený, preto prosíme aby nechali kontajnery a vrecia vyložené až do odvozu," dodala hovorkyňa. Všetky služby OLO, vrátane otváracích hodín prevádzok KOLO, sú zverejnené na webovej stránke OLO.



Zdroj: SITA.sk - Bratislavčania sa nemusia obávať preplnených kontajnerov, OLO odvezie odpad aj počas sviatkov © SITA Všetky práva vyhradené.

