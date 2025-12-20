|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 20.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dagmara
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. decembra 2025
Bratislavčania sa nemusia obávať preplnených kontajnerov, OLO odvezie odpad aj počas sviatkov
Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu bude počas štátnych sviatkov 24. - 26. decembra, ako aj 6. januára 2026 vykonávať odvoz ...
Zdieľať
20.12.2025 (SITA.sk) - Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu bude počas štátnych sviatkov 24. - 26. decembra, ako aj 6. januára 2026 vykonávať odvoz odpadu bez zmien, teda podľa bežného harmonogramu platného na daný deň. Jedným z dvoch dní v roku, keď OLO nevykonáva pravidelný odvoz komunálneho odpadu, je 1.januára - Nový rok. Informovala o tom hovorkyňa OLO Zuzana Balková.
Náhradné odvozy vykonajú v piatok 2. a v sobotu 3. januára. Obyvateľov preto žiadajú, aby ponechali kontajnery a vrecia vyložené k odvozu až do soboty 3. januára 2026. „Z dôvodu náhradných odvozov môže byť sobotný odvoz časovo predĺžený, preto prosíme aby nechali kontajnery a vrecia vyložené až do odvozu," dodala hovorkyňa. Všetky služby OLO, vrátane otváracích hodín prevádzok KOLO, sú zverejnené na webovej stránke OLO.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavčania sa nemusia obávať preplnených kontajnerov, OLO odvezie odpad aj počas sviatkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Náhradné odvozy vykonajú v piatok 2. a v sobotu 3. januára. Obyvateľov preto žiadajú, aby ponechali kontajnery a vrecia vyložené k odvozu až do soboty 3. januára 2026. „Z dôvodu náhradných odvozov môže byť sobotný odvoz časovo predĺžený, preto prosíme aby nechali kontajnery a vrecia vyložené až do odvozu," dodala hovorkyňa. Všetky služby OLO, vrátane otváracích hodín prevádzok KOLO, sú zverejnené na webovej stránke OLO.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavčania sa nemusia obávať preplnených kontajnerov, OLO odvezie odpad aj počas sviatkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Danko žiada od Lajčáka vysvetlenie kontaktov s Epsteinom a pýta sa na možné majetkové výhody
Danko žiada od Lajčáka vysvetlenie kontaktov s Epsteinom a pýta sa na možné majetkové výhody
<< predchádzajúci článok
Centrum Popradu čaká veľká premena, mesto má schválené eurofondy na obnovu hlavného námestia – VIDEO
Centrum Popradu čaká veľká premena, mesto má schválené eurofondy na obnovu hlavného námestia – VIDEO