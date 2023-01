Cenu Inakosti za rok 2022 si odniesli aj spevák Pavlovčin a festival Slovenská tepláreň, pribudlo ocenenie za literatúru

Cena za pozitívne zviditeľnenie

31.1.2023 - Ceny Inakosti za rok 2022 poznajú svojich víťazov. Medzi ocenenými sú aj spevák Adam Pavlovčin, manažérka Lucia Pašková a tiež festival Slovenská tepláreň. V tlačovej správe o tom informovalo občianske združenie Iniciatíva Inakosť , ktoré už tretíkrát ocenilo osobnosti aktivity, ktoré v pozitívnom zmysle zviditeľnili LGBTI+ komunitu na Slovensku a prispeli k zlepšeniu jej postavenia.Cena za pozitívne zviditeľnenie bola za uplynulý rok udelená spevákovi Adamovi Pavlovčinovi. Ako uviedla Inakosť, spevák sa už od začiatku svojej kariéry hrdo hlásil k LGBTI+ komunite.„Pre množstvo jeho fanúšikov a fanúšičiek je jednou z tvárí slovenskej LGBTI+ komunity. Tento rok vydal svoj debutový album a piesne z neho zaspieval aj na Pochode za odsúdenie nenávisti voči LGBTI+ komunite," dodala Iniciatíva Inakosť.Cenu pre médiá za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI+ komunitou získala redaktorka Denníka SME Daniela Hajčáková, konkrétne za článok 14 svedectiev: Zbili ma, lebo som gej. Podľa rodiny neviem, čo od dobroty.„Cena za umenie a kultúru sa udeľuje za jedinečné kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi. Výhercom tejto kategórie sa stal festival Slovenská Tepláreň, na ktorom sa zúčastnilo 635 podporujúcich umelcov, kapiel, priestorov, festivalov a organizácií, ktoré svojimi podujatiami vyjadrili spolupatričnosť s blízkymi zavraždených Juraja a Matúša a podporu LGBTI+ ľuďom," informovalo združenie.Ďalšiu cenu udeľovali za audiovíziu za jedinečné spracovanie LGBTI+ tém. Cenu dostal Roman Stráňai , ktorý vytvoril dokumentárny film Prvý Slovenský PRIDE, ktorý je zameraný na históriu pridu a LGBTI+ aktivizmus na Slovensku.Cenu za literatúru a za jedinečné spracovanie LGBTI+ tematiky bola tento rok udelená prvýkrát a jej víťazkou sa stala Mia Žureková so svojím debutom Tá bolesť prejde.„Autorka otvára otázky inakosti v znamení zblíženia, ponára do hĺbky krehkej psychiky za odpoveďami pochopenia a vyrovnania," dodalo združenie.Cena za rozvoj komunity sa udeľuje osobám alebo organizáciám, ktoré svojimi aktivitami prispeli k budovaniu LGBTI+ komunity na Slovensku. Za uplynulý rok cenu získala kampaň Dúhová stužka organizácie Sapling, ktorá združovala LGBTI+ organizácie a iniciatívy po celom Slovensku.Cena za líderstvo v biznise sa udeľuje za aktivity vo firemnom sektore zlepšujúce život LGBTI+ ľudí, prispievajúce k presadzovaniu ľudských práv a potláčaniu predsudkov a diskriminácie.„Cenu za rok 2022 si odniesla manažérka roku 2019 Lucia Pašková, ktorá už roky spája svet biznisu, akademickú pôdu aj mimovládny sektor v záujme dosiahnutia verejnoprospešných cieľov. V roku 2022 sa jej to podarilo až v dvoch iniciatívach: Kto pomôže Ukrajine a Ide nám o život," uviedla Iniciatíva Inakosť.Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí. V tomto zmysle bola ocenená Iniciatíva Ide nám o život, ktorá vznikla po vražde Juraja a Matúša v podniku Tepláreň na Zámockej ulici.„Iniciatíva vytvorila výzvu na podporu LGBTI+ ľudí na Slovensku, ktorú podpísalo viac než 32-tisíc ľudí a ktorá sa usiluje dosiahnuť pokrok v právach a vo vnímaní LGBTI+ ľudí na Slovensku," doplnilo združenie.Iniciatíva Inakosť tento rok udelila aj špeciálnu cenu majiteľovi Teplárne Romanovi Samotnému, ktorý už dlhé roky vykonáva rôznorodé aktivity spájajúce LGBTI+ komunitu.Cenu Romanovi udelili aj za „prejavenie odvahy po vražde Juraja a Matúša, pri ktorej nepodľahol strachu ale stal sa tvárou boja za zmenu v spoločnosti a za práva LGBTI+ ľudí."„Do siene slávy bol po Imrichovi Matyášovi a Mariánovi Vojtekovi uvedený Ivan Požgai, ktorý predčasne zomrel v roku 2006 ako 37-ročný. Ivan sa podieľal na zorganizovaní konferencie s názvom Na ceste za registrovaným partnerstvom, pre ktorú vzniklo viacero výskumov a vôbec prvý ucelený výstup k tejto téme," uviedla Iniciatíva Inakosť s tým, že na základe jeho podnetu bolo podstatné meno gej a prídavné meno gejský schválené Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Inciatíva Inakosť si pripomenula tiež tragédiu pred podnikom Tepláreň, ktorá si vyžiadala životy Juraja Vankuliča Matúša Horvátha a negatívnym spôsobom sa tak zapísala do dejín LGBTI komunity na Slovensku.„Tragédia, našťastie, vyvolala aj vlnu solidarity s LGBTI+ ľuďmi v celej spoločnosti a množstvo nových aktivít s cieľom zlepšiť ich postavenie na Slovensku," uviedol riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko.