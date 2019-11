Cenu Nadácie Tatra banky získali J. Šlauka, A. Bárta aj M. Potokárová

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovenskí umelci si v piatok počas galavečera v novej budove Slovenského národného divadla (SND) prevzali Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Nadácia vyhlásila laureátov ocenenia už po 24. raz.Sošku múzy si v hlavnej cene v kategórii audiovizuálna tvorba film, TV a rozhlas získal Juro Šlauka za réžiu filmu Punk je hneď! Alexander Bárta bol ocenený v kategórii divadlo za herecký výkon postavy kurátora Fabricea v inscenácii Štvorec v podaní Činohry SND. Za dizajn získali cenu Pavel Choma a Martin Kubina s kolektívom za koncepciu stánku Bratislavy na knižnom veľtrhu Salon du Livre 2019 v Paríži. V kategórii hudba hlavnú cenu dostali hudobné zoskupenie Janoska Ensemble za album Revolution. V oblasti výtvarné umenie dostala ocenenie Mira Keratová za kurátorstvo kolektívnej výstavy Michala Moravčíka United we stand/Divided we fall. Za organizáciu a vyhlasovanie súťaže Poviedka 2018 získal ocenenie v kategórii literatúra Koloman Kertész Bagala.Nadácia ocenila špeciálnou cenou aj mladých tvorcov. V kategórii audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas získala cenu Barbora Berezňáková za réžiu krátkeho dokumentárneho filmu Spýtaj sa vašich 68. V kategórii divadlo si ocenenie in memoriam zaslúžila herečka Monika Potokárová za postavu A. Ľ. Rachmanovovej v inscenácii Ruské denníky v podaní Činohry SND. V oblasti dizajnu cenu získal Michal Tornyai, Martin Lipták, Andrej Sarvaš, Miroslav Beňák a Daniela Olejníková za autorstvo a publikáciu Čiernych dier. Ocenenie v oblasti hudba patrí Rudovi Danihelovi, známemu ako Čavalenky, za EP album Chlapci na ulici. V oblasti výtvarné umenie patrí cena Andrásovi Cséfalvayovi za autorskú výstavu A Case of Pluto v Karlín Studios v Prahe. V kategórii literatúra získala ocenenie Katarína Vargová s kolektívom za celoročný literárny projekt Medziriadky.Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov, ktorí majú príležitosť vytvoriť šaty pre Múzu večera Adelu Vinczeovú. Tento rok ich pripravil návrhár Pavol Dendis. Nadácia do tohto roka ocenila 98 etablovaných umelcov, 59 začínajúcich tvorcov a deväť mladých módnych tvorcov.