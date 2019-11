Do klimatických protestov sa zapojilo viac ako 600 tisíc ľudí

Mladí ľudia počas globálneho štrajku za prijatie opatrení na ochranu klímy 29. novembra 2019 v Berlíne. Viac ako 2400 miest v 157 krajinách sveta sa v piatok zapojilo do demonštrácií organizovaných hnutím Piatky pre budúcnosť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. novembra (TASR) - Približne 630.000 ľudí sa zúčastnilo v piatok na klimatických protestoch v Nemecku, organizovaných v rámci celosvetového hnutia Piatky za budúcnosť. Oznámilo to samotné hnutie, ktorého údaje prevzala tlačová agentúra DPA.Protestné akcie sa podľa neho konali v Nemecku na viac než 520 miestach. Mali podobu cyklistických sprievodov, blokád, piknikov či demonštrácií pri uhoľných elektrárňach.Protestujúci chceli podľa vlastných vyjadrení dať krátko pred svetovou klimatickou konferenciou v Madride najavo, že neakceptujú odklon nemeckej vlády od cieľa obmedziť nárast priemernej teploty na Zemi na 1,5 stupňa Celzia oproti stavu spred nástupu priemyslu. Účasť na protestoch však neprekonala rekordy zo septembra, keď podľa odhadov aktivistov vyšlo v celom Nemecku do ulíc 1,4 milióna ľudí, zatiaľ čo celosvetovo protestovalo viac než sedem miliónov.Do tzv. klimatického štrajku organizovaného hnutím Piatky za budúcnosť sa tentoraz zapojilo viac ako 2400 miest v 157 krajinách sveta. Jednou z tém prejavov na zhromaždeniach v európskych mestách bolo aj vyhlásenie stavu klimatickej núdze v Európe, ktoré vo štvrtok veľkou väčšinou odhlasovali poslanci Európskeho parlamentu.Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová a Nemka Luisa Neubauerová, ktorá je v popredí klimatického hnutia vo svojej krajine, vydali v piatok prostredníctvom mediálnej organizácie Project Syndicate príspevok, v ktorom vyzvali na rozhodnejšie kroky pred nadchádzajúcou klimatickou konferenciou. Poznamenali, že štrajky nie sú to, čo by sa im páčilo, ale pristúpili k nim preto, žeupozornili Thunbergová s Neubauerovou.