Cenu Nadácie Tatra banky získali M. Žiaran aj herci z hry Pes na ceste

Laureátom 29. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2024 sa v kategórii audiovizuálna tvorba stal Martin Žiaran za kameru vo filme Vlny. Bronzovú sošku Múzy za najvýraznejší umelecký počin udelila nadácia vo štvrtok v Bratislave aj ďalším tvorcom. 24hod.sk o tom informovala hovorkyňa banky Simona Miklošovičová.





V kategórii divadlo ocenenie získali Alexander Bárta, Ľuboš Kostelný, Robert Roth a Richard Stanke za herecké výkony v inscenácii Pes na ceste z produkcie Slovenského národného divadla (SND).V kategórii dizajn dostala ocenenie Sylvia Jokelová za kostýmy k albumu skupiny Drť Drôtenky, v kategórii hudba Ľubica Čekovská za autorstvo hudby k opere Here I am, Orlando z produkcie Národného divadla Brno. V kategórii literatúra ocenila nadácia Ivanu Gibovú za prózu Babička (vydavateľstvo Vlna) a v kategórii výtvarné umenie Jozefa Sušienku za autorskú výstavu Lekcia krajiny (Slovenská národná galéria).Počas slávnostného udeľovania ceny, ktoré sa konalo v bratislavskej Starej tržnici, vyhlásili aj držiteľov bronzovej plakety pre Mladého tvorcu. Získala ju Anna Smoroňová za kameru vo filme Němá tajemství, Dávid Paška za réžiu inscenácie Odysea (Divadlo Ludus), Simona Császárová za autorstvo a dizajn publikácie Initial Initiative Initialization of Initials. V oblasti hudby ocenili kapelu Meowlau X Val za EP album Daydream (vydavateľstvo Gergaz). Michalovi Tallovi patrí ocenenie za knihu poviedok Všetko je v poriadku, všade je láska (vydavateľstvo Literárna bašta) a Natálii Sýkorovej za autorskú výstavu Čoskoro budeme opäť ľuďmi (Nová synagóga, Žilina).