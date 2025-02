Slovenskí vedci preskúmajú chrám v Guatemale, v ktorom objavili figúry mayského Adama a Evy

Prvý ľudský pár

Mayské dejiny

Najstaršie mayské miesto

Guatemalská džungľa

Kruté rituály

14.2.2025 (SITA.sk) - Tím slovenských vedcov pod vedením profesora Milana Kováča Univerzity Komenského v Bratislave čaká na jar v stredoamerickej Guatemale dôležitý archeologický výskum.Ako v rozhovore pre agentúru SITA povedal vedúci výskumu Milan Kováč, odhaľovať budú veľmi starú nástennú maľbu a vykopú tiež chrám, v ktorom už predtým objavili kamenné figúry prvého ľudského páru. „Mám vážne podozrenie, že išlo o mayského Adama a Evu, ktorí sa nazývali Ixpiyacoc a Ixmucané,“ priblížil.V Guatemale kopú slovenskí vedci už sedemnásty rok. Za ten čas sa im podarilo niekoľko významných objavov, ktoré doslova prepisujú doteraz známe poznatky o mayskej civilizácii. Našli napríklad najväčšie štukové masky mayského sveta s plochou až 100 metrov štvorcových, najstaršie mayské písmo na prenosnom predmete, najstaršie mayské kráľovské žezlo či najstaršiu vztýčenú mayskú stélu.Pochváliť sa tiež môžu vykopávkami 16 mayských miest, z ktorých väčšinu priniesli do učebníc dejepisu ako úplne prví. Objavili mená predtým neznámych kráľov a dynastií, niekoľko mayských astronomických observatórií, nové tesané nápisy v kameni. Dôležitým prínosom je najmä pochopenie nových súvislostí, ktoré mayské dejiny skutočne stavajú do nového svetla.„Počnúc od poľnohospodárstva, vojenských pevností, ľudového umenia, dôkazov o cudzích vládcoch, nečakaných politických a náboženských vplyvoch z minulosti až po dôkazy o pozorovaní niektorých súhvezdí,“ hovorí Kováč.V roku 2023 našli jedno z najstarších miest mayskej civilizácie Los Abuelos, čo v preklade znamená Prarodičia. Podľa slov Kováča bolo vybudované doslova na úsvite mayských kultúrnych dejín, niekedy okolo roku 1000 pred naším letopočtom.„Našli sme v ňom dve kamenné sochy, ktoré tvorili pár – pripomínali babku a dedka a pochádzali z ranej fázy existencie tohto mesta. To oni dali mestu názov Los Abuelos,“ vysvetlil názov, ktorí dali mestu. Objavili ho podľa máp, ktoré poskytlo laserové snímkovanie pralesa LiDAR.„Na najvýchodnejšej hranici nášho prieskumného polygónu sme zaregistrovali obrovský zhluk budov a pyramíd na ploche takmer 12 kilometrov štvorcových. To sme nemohli nechať len tak. V dnešnej dobe už tak veľké mayské mestá nezvyknú unikať pozornosti, aj ak sú hlboko v pralese. Pripravili sme doň expedíciu a výsledky ukázali, že sa z chronologického hľadiska jedná o mayského ,pradedka',“ priblížil profesor.Našli tam dve astronomické observatória, veľmi rané paláce, kamenné stély a oltáre s vytesanými obrazcami bohov a posvätných symbolov z najstarších čias. Išlo o mayské mesto obývané kontinuálne takmer 2000 rokov.Práca v guatemalskej džungli so sebou prináša množstvo nástrah, pričom zvieratá sú tu ešte tým najmenším problémom.„Veľké mačkovité šelmy útočia len ojedinele a jedovaté hady sú síce všadeprítomné, ale sme voči nim vyzbrojení protijedmi. Skutočným problémom sú ľudia - bandy narkotrafikantov, lúpežníkov a ukrývajúcich sa hrdlorezov všetkého druhu. To všetko sa skrýva v džungli a najpokojnejší som vtedy, keď sú všade navôkol iba zvieratá,“ poznamenal Milan Kováč.Mayovia sú známi aj svojimi krutými rituálmi. Podľa Kováča si ich však ľudia v tomto ohľade dosť často mýlia s Aztékmi, ktorí obetovali veľké množstvo ľudí a aj obetovanie krvi malo v ich spoločnosti fundamentálnu úlohu.„Mayovia neboli v tomto tak exponovaní, hoci si tiež prepichovali rôzne časti tela, uši, jazyk, prsty a muži aj pohlavie. Spôsobovali si úmyselne veľkú bolesť na počesť bohov. Krv, ktorá im vytiekla, zachytávali a spaľovali, aby odišla s dymom do neba a tam vyživovala božstvá,“ hovorí.Krv totiž obsahovala niečo ako dušu, esenciu života, ktorou sa božstvá udržiavali živé. Rituálnou praxou bolo napríklad aj požívania alkoholu cez konečník. Dôvodom tohto nezvyčajného rituálu bolo to, že Mayovia vyrábali iba veľmi slabé fermentované alkoholické nápoje a ich podávaním cez konečník umocňovali ich účinok.„Treba však podotknúť, že aj v tomto prípade to bol čisto náboženský akt, ktorý privádzal zmenené stavy vedomia považované za jedinú cestu ku komunikácii s bohmi,“ podotkol Kováč.