Cenu slobody Antona Srholca získali tí, ktorí bojovali za pravdu

Anton Srholec na archívnej snímke.

Trnava 18. novembra (TASR) – Prvými držiteľmi Ceny slobody Antona Srholca, ktorú udelil Trnavský samosprávny kraj (TTSK), sa stali aktivista a spisovateľ Lajos Grendel, politický väzeň Jaroslav Žilák, aktivistka Helena Woleková a herec a tribún Novembra '89 Milan Kňažko. In memoriam bola udelená novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho partnerke Martine Kušnírovej. Na pôde Divadla Jána Palárika v Trnave ceny odovzdal predseda TTSK Jozef Viskupič.Podujatie sa konalo v rámci sobotného (17.11.) celodenného programu Pocta slobode, v rámci ktorého sa uskutočnilo viacero podujatí.Autorom Ceny slobody Antona Srholca, ktorý bol rodákom zo Skalice, je výtvarník Fero Guldan. Zakomponoval do nej viaceré symboly - hlavným je motív súsošia Najsvätejšej Trojice, stojaceho na hlavnom trnavskom námestí. Súsošie bolo počas rokov komunizmu z námestia odstránené a až po Novembri '89 na žiadosti Trnavčanov opätovne vrátené na svoje pôvodné miesto.TTSK sa rozhodol cenou oceňovať osobnosti za ich mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu a za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti.Takým je i Lajos Grendel, ktorý ju dostal za celoživotnú intelektuálnu a občiansku misiu v prospech slobody. Spisovateľ - jeden z najvýraznejších predstaviteľov maďarskej literatúry na Slovensku - bol spoluzakladateľom Maďarskej nezávislej iniciatívy v Šali v roku 1989, ktorá úzko spolupracovala s Verejnosťou proti násiliu (VPN). Cenu prevzal za otca syn Gábor Grendel.Bývalú političku Helenu Wolekovú - sociálnu pracovníčku, riaditeľku Nadácie SOCIA a bývalú ministerku sociálnych vecí vo vláde Jána Čarnogurského - ocenil Jozef Viskupič za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, občianskej spoločnosti a ochrany ľudských práv.Jaroslav Žilák, bývalý politický väzeň, dnes aktívny člen Konfederácie politických väzňov Slovenska, je príkladom nevzdávania sa v boji za svoje práva. Cenou slobody Antona Srholca TTSK ocenil vytrvalý boj za spravodlivosť a nezlomnú túžbu po slobode tohto dnes vyše 80-ročného Trnavčana.uviedol Viskupič.Hercovi a bývalému politikovi Milanovi Kňažkovi, ktorý zohral kľúčovú úlohu v Novembri 1989 ako tribún a zakladateľ Verejnosti proti násiliu, bola cena udelená za prínos v oblasti kultúry a rozvoja demokracie na Slovensku. V zlomovom období Novembra stál na čele odporu voči komunistickému režimu. Nezlomnou vôľou bojovať za slobodu a demokraciu sa zaslúžil o začlenenie Slovenska do rodiny slobodných národov Európy.povedal Kňažko po prevzatí ceny. Pripomenul, že sloboda je ako vzduch, ktorý dýchame, a považujeme to za prirodzené až dovtedy, kým niekto nezastaví prívod.povedal Kňažko. Je podľa neho potrebné si pripomínať takýchto ľudí, už aj preto, aby sa nevrátila doba, keď by boli zase potrební.In memoriam udelil TTSK cenu novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho partnerke Martine Kušnírovej. Títo mladí ľudia boli zavraždení pre Kuciakovu novinársku prácu vo februári tohto roka vo svojom dome vo Veľkej Mači, 20 kilometrov vzdialenej od Trnavy. Cenu za nich prevzali ich rodičia.V rámci večera sa konala aj tolkšou herca DJP Michala Jánoša Pred oponou, ktorý laureátov ceny vyspovedal. Podujatie spestrili piesne Marty Kubišovej v podaní Moniky Potokárovej a Silvie Soldanovej.