Počet ľudí s diagnostikovanou sklerózou multiplex rastie

Bratislava 18. novembra (TASR) – Na Slovensku žije podľa odhadov asi 8.000 pacientov so sklerózou multiplex.povedala pre TASR Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu scleroris multiplex (SZSM).Ochorenie postihuje centrálny nervový systém, teda mozog a miechu. Patrí medzi autoimunitné ochorenia, teda také, pri ktorých imunitný systém bojuje s telom. Konkrétne útočí na obaly nervových vlákien a poškodzuje ich.Keď je niekto zábudlivý, často sa hovorí, že má sklerózu. Neurológ Branislav Brežný však vysvetľuje, že nie je skleróza ako skleróza. Ak choroba postihne mozgovú kôru, ktorá je zodpovedná za mentálne funkcie, klinicky sa u človeka prejaví cievna skleróza zabúdaním.vysvetlil pre TASR Brežný.Od prvých príznakov do rozvinutia klinického stavu ochorenia môže podľa neho uplynúť aj niekoľko rokov. Často je prvým príznakom výrazná únava, slabosť a tŕpnutie končatín.konštatuje neurológ. Doplnil, že u pacientov sa ďalej objavuje zhoršenie zraku, poruchy močenia, poruchy rovnováhy a zakopávanie pri chôdzi.uviedol Brežný. Najväčším problémom je však obmedzenie hybnosti a únava.ozrejmila Fajnorová. Pri závažnejších poruchách hybnosti pacienti používajú vychádzkové palice, francúzske barly, chodítka aj invalidné vozíky. Postihnutie jemnej motoriky rúk sťažuje ďalšie činnosti.Odborníci doteraz nepoznajú presnú príčinu ochorenia. Vyvolávacím faktorom môžu byť infekcie vírusmi.hovorí Brežný. Odborníci predpokladajú, že vplyv môže mať aj životné prostredie a zvýšený hygienický štandard obyvateľstva, stres, výživové návyky či alergie.doplnil Brežný.tvrdí neurológ. Ochorenie sa objavuje najmä u tínedžerov a dvadsiatnikov. Jeho výskyt je asi trikrát častejší u žien ako u mužov. Podľa predstaviteľov SZSM je skleróza multiplex najčastejším neurologickým ochorením, ktoré vedie k invalidite.Za najväčší pokrok v liečbe a diagnostike sklerózy multiplex považuje neurológ objavenie nových zobrazovacích vyšetrovacích metód a ich zavedenie do medicínskej praxe.konštatuje Brežný.Pokrok vo výskume priniesol objavenie novej biologickej liečby, ktorá vie sklerózu multiplex držať na uzde.tvrdia predstavitelia SZSM.Liečba modernými liekmi je podľa nich finančne náročná, ale na Slovensku je plne hradená zdravotnými poisťovňami. V krajine sa takto lieči asi 2.000 pacientov a v roku 2016 vynaložili zdravotné poisťovne na liečbu viac ako 44 miliónov eur.povedali predstavitelia zväzu. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je podľa nich aj úprava stravy a rehabilitácia.zhrnula Fajnorová.Od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môže pacient dostať podľa rozsahu svojho zdravotného postihnutia príspevky na rôzne kompenzačné pomôcky, prerobenie bytu na bezbariérový či na kúpu auta potrebného na individuálnu prepravu. V Sociálnej poisťovni môže požiadať o invalidný dôchodok.SZSM zastrešuje 25 klubov na Slovensku. Pre svojich členov i ostatných záujemcov organizujú predovšetkým vzdelávacie aktivity i workshopy rôznych pohybových aktivít s praktickými ukážkami. Tiež rekondičné pobyty.doplnila Fajnorová. Neoddeliteľnou súčasťou každoročných aktivít SZSM sa podľa nej stala abilympiáda, teda súťažná prehliadka schopností a zručností ľudí so zdravotným postihnutím. Zapájajú sa do nej krajiny V4, ale aj Nórsko, Srbsko a ďalšie.