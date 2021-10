Cenu Trebbia 2021 získali Slováci J. Jakubisko a J. Leikert

Osobnosti svetovej, českej a slovenskej umeleckej scény si v nedeľu (17. 10.) prevzali európsku cenu Trebbia 2021. Benefičný galavečer 19. ročníka medzinárodnej ceny sa konal v Letnom refektári Strahovského kláštora v Prahe na Hradčanoch.





Ocenenie sa udeľuje v štyroch kategóriách - za podporu kultúry a umenia, za tvorivú činnosť, za prínos k dialógu národných kultúr a za celoživotné dielo. V tejto kategórii ocenenie v nedeľu večer získal filmový režisér, scenárista, kameraman, výtvarník, spisovateľ Juraj Jakubisko. Filmár, ktorý vyniká rukopisom plným alegórií, fantázie a obrazotvornosti, debutoval v roku 1967 filmom Kristove roky. Elégie Zbehovia a pútnici, Vtáčkovia, siroty a blázni a Dovidenia v pekle, priatelia, boli v 70. rokoch zakázané a Jakubisko sa mohol venovať len dokumentárnej tvorbe. Hraný film Postav dom, zasaď strom nakrútil až v roku 1979. Vrcholom jeho tvorby v 80. rokoch bola historická sága Tisícročná včela. Rozprávka Perinbaba patrí do zlatého fondu európskej kinematografie. Od roku 1993 žije v Prahe, kde nakrútil aj film Nejasná správa o konci sveta a divácky najúspešnejšiu snímku Bathory.Druhým oceneným Slovákom je básnik, prozaik a pedagóg Jozef Leikert, ktorý európsku cenu Trebbia 2019 získal v kategórii tvorivá činnosť. "Patrí aj ľuďom, ktorí ma v živote ovplyvnili a dali mi niečo pekného, dobrého. Zároveň myslím aj na tých ľudí, ktorých ja obohacujem, možno aj literatúrou alebo niečím iným," uviedol pre TASR Leikert, autor poézie a literatúry faktu, držiteľ viacerých domácich a zahraničných ocenení. "Cien som v živote dostal dosť, ale ja stále tvrdím, že tituly, funkcie, vyznamenania a ceny človeka nerobia, je to celkom niečo iné," poznamenal autor kníh o novodobých európskych dejinách a básnických zbierok o zákutiach ľudskej duše. "Vážim si každý cenu, pretože viem, že je to za poctivú robotu, ktorú som urobil. Svoju robotu si vážim a teší ma, ak si ju vážia aj iní ľudia, ktorí to takto ohodnotia," dodal Leikert, ktorého knihy vyšli v 14 krajinách, okrem iných aj v USA, Kanade, Anglicku, Švédsku, Rakúsku a v Českej republike.