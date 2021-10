Víťazom Medzinárodného festivalu horských filmov sa stal film Dhaulághirí je môj Everest od Pavla Barabáša

Barabášov film mal zároveň premiéru

Rozdali aj niekoľko ďalších cien

Kvalita filmov prekvapila

17.10.2021 (Webnoviny.sk) - Víťazom 29. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade sa stala snímka slovenského dokumentaristu Pavla Barabáša s názvom Dhaulághirí je môj Everest. Cenu Grand Prix získala spomedzi 44 súťažných filmov zo sedemnástich krajín.Medzinárodná trojčlenná porota ocenila umenie režiséra preniknúť do vnútra mimoriadnej osobnosti Zoltána Demjána, jedného z najúspešnejších slovenských výškových horolezcov, ktorému extrémne situácie v horách ovplyvnili ďalší život.Okrem toho udelila porota ešte ďalších päť cien a päť čestných uznaní. Výsledky oznámila v nedeľu podvečer.Trojčlenná porota v zložení poľský himalájista a filmár Dariusz Załuski, český publicista, spisovateľ a snoubordista Boris Hlaváček a redaktor edičného oddelenia Slovenského filmového ústavu Martin Kaňuch sa na víťazovi zhodli jednoznačne.Najnovší filmový projekt Barabáša mal počas samotného festivalu aj svoju premiéru. Na porotu silne zapôsobilo rozprávanie hlavného protagonistu.„Od prvej chvíle vtiahne človeka do rozprávania, aj potom, keď to nie je len o tých výkonoch, ale aj o tom, ako sa jeho život vyvíjal ďalej. Je to nesmierne zaujímavý príbeh,“ poznamenal Kaňuch.Cenu poroty získal na festivale film Ťažké miesto dvojice kanadských režisérov Zaca Hoffmana a Caseya Duboisa, a to za citlivé nahliadnutie do života človeka, ktorému šport pomáha prekonávať najťažšie životné výzvy.„Bol to alkoholik, feťák, prešiel niekoľkými liečebňami a svoj nový doping našiel práve v lezení, v športu. Vďaka tomu sa prestal venovať alkoholu a drogám, pretože šport a lezenie ho natoľko naplnilo, že sa pre neho stali novou drogou,“ zhodnotil ďalší porotca, český publicista, spisovateľ a snoubordista Boris Hlaváček.Cenu za najlepší lezecký film porota udelila americkým režisérom Joshovi Lowellovi, Nickovi Rosenovi a Brettovi Lowellovi, za snímku Späť ku koreňom.Francúzski režiséri Pierre Cadot a Thomas Guerrin stoja za snímkou 200 rokov vodcovstva v Chamonix, ktorá získala cenu za najlepší horolezecký film. Poľská režisérka Eliza Kubarska si z festivalu odniesla Cenu za najlepšiu horskú drámu Stena tieňov.Cenu za najlepší krátky film porota udelila českému režisérovi Stanislavovi Mitáčovi a jeho snímke Keď to klapne bez osadnutia. Ťažké okovy! VIIIb.Čestné uznanie za najlepší lyžiarsky film získal švajčiarsky režisér Etienne Mérel a jeho snímka Korene, aj Američania Peter Mortimer a Zachary Barr za ich Reel Rock 15: Čierny ľad, ako najhumornejší horský film.Ďalšie tri čestné uznania udelila porota českému režisérovi Janovi Šimánekovi a jeho filmu Kwjet, americkej dvojici Zacharymu Barrovi a Joshovi Lowellovi za snímku Reel Rock 15: Action directe a tiež nepálskemu režisérovi Ganeshovi Pandayovi za snímku Spolumanžel.Porotcovia sa zhodli na tom, že kvalita filmov prekvapila. „Nielen technikami, ale aj tým, na čo sa filmy zameriavali, že to nebolo len o športových výkonoch, o tom kto, čo, kde zlezie, ale že sa tam kladie dôraz aj na ľudské príbehy,“ skonštatoval Kaňuch.Kým vlani sa festival konal pre pandémiu len v online priestore, tentokrát sa premietalo na viacerých miestach v Poprade, ale aj v kinách v Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi, a to od stredy 13. októbra do nedele 17. októbra.Podľa riaditeľky festivalu Márie Hámorovej sa organizátori snažili vyhovieť všetkým. Na Mestskom úrade v Poprade sa premietalo iba pre zaočkovaných, v kinách v režime OTP a v popradskom Dome kultúry pre všetkých divákov. Okrem toho si mohli diváci pozrieť snímky aj počas online prenosov.„Sme radi, že sa ľudia nebáli a prišli. Nebolo to, samozrejme, toľko ľudí, na koľko sme boli zvyknutí, ako napríklad v roku 2019. Aj napriek našim očakávaniam však prišlo dosť veľa ľudí, boli zodpovední a dodržiavali pravidlá,“ zhodnotila Hámorová.