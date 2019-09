Ceny amerických výrobcov v auguste nečakane vzrástli

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. septembra (TASR) - Ceny amerických výrobcov zaznamenali minulý mesiac spomalenie rastu, ukázali to v stredu zverejnené údaje amerického ministerstva práce. Napriek spomaleniu rastu je výsledok nečakaný, keďže sa očakávala stagnácia.Ministerstvo práce informovalo o tom, že ceny priemyselných výrobcov vzrástli v auguste o 0,1 %. V predchádzajúcom mesiaci rast cien dosiahol 0,2 %. Ekonómovia však počítali s tým, že ceny producentov sa meniť nebudú.K miernemu rastu cien došlo napriek tomu, že ceny energií klesli o 2,5 % po 2,3-percentnom raste v júli. Klesli aj ceny potravín, a to o 0,6 % po 0,2-percentnom raste v mesiaci júl.Jadrové ceny výrobcov, teda bez započítania potravín a energií, vzrástli o 0,3 %. V júli zaznamenali pokles o 0,1 %. Rast jadrových cien producentov bol zároveň vyšší, než sa čakalo, keďže analytici počítali s ich rastom o 0,2 %.Pod o niečo vyšší než očakávaný rast jadrových cien výrobcov sa podpísali najmä ceny služieb. Tie sa zvýšili o 0,3 % po júlovom poklese o 0,1 %.V medziročnom porovnaní sa ceny producentov zvýšili v auguste o 1,8 % a mierne tak zrýchlili tempo rastu. V júli dosiahol rast 1,7 %.Vo štvrtok (12. 9.) by ministerstvo práce malo zverejniť pozorne sledované údaje o vývoji spotrebiteľských cien za august. Očakáva sa, že ich rast sa v auguste medzimesačne spomalil na 0,1 % z 0,3 % v júli.