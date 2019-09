VšZP a ANS sa dohodli na predĺžení zmlúv do konca októbra

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 11. septembra (TASR) - Predstavitelia Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa dohodli so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) na predĺžení dodatkov k zmluvám nemocníc s poisťovňou do konca októbra.informovala TASR Slávka Gáborová z referátu marketingu VšZP.VšZP sa podľa nej na stretnutí vyjadrila, že je pripravená splniť si záväzky vyplývajúce z aktuálnej legislatívy, ktorou sa nemocniciam zvýšili náklady. Predstavitelia ANS deklarovali, že poskytnú poisťovni do konca septembra informácie o nákladoch, ktoré vznikli nemocniciam využívaním rekreačných poukazov najmä v letných mesiacoch, aby lepšie identifikovali svoje finančné potreby.doplnila Gáborová.uviedla Gáborová. Doplnila, že zástupcovia ANS sa zaujímali aj o výšku úhrady výkonov na preverených mamografických pracoviskách v súvislosti s celoštátnym skríningom rakoviny prsníka. Taktiež o postup pri uzatváraní zmlúv s novými poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby od 1. januára 2020.