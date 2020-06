Ceny Anděl sú rozdané, ovládol ich Vladimír Mišík a ocenenie si odniesla aj jedna slovenská kapela

Cenu si odniesla aj kapela Nocadeň

Iná podoba udeľovania cien



Prehľad víťazov a víťaziek Cien Anděl Coca-Cola za rok 2019:

Album: Vladimír Mišík - Jednou tě potkám

Skladba: Vladimír Mišík - Jednou

Skupina: Mirai – Arigató

Sólový interpret: Vladimír Mišík - Jednou tě potkám

Sólová interpretka: Beata Hlavenková - Sně

Objav: Zvíře jménem podzim - Září

Videoklip: Vladimír Mišík - Jednou

Slovenský album: Nocadeň - Auróra

Alternatíva a elektronika: Zvíře jménem podzim - Září

Folk: Vladimír Mišík - Jednou tě potkám

Jazz: Vertigo – Daleko

Klasika: Ivo Kahánek, Symphoniker Bamberger, Jakub Hrůša - Dvořák & Martinů: Piano concertos

Rap: Hugo Txx - 1000

Rock: Vladimír Mišík - Jednou tě potkám

Sieň slávy: Jiří Černý





21.6.2020 (Webnoviny.sk) - Česká hudobná akadémia vyhlásila víťazov svojich výročných cien. Tie ovládol hudobník a spevák Vladimír Mišík, ktorý premenil všetkých svojich šesť nominácií na víťazstvo.Umelec získal Ceny Anděl v štyroch z hlavných kategórií, a to za najlepší album (Jednou tě potkám), skladbu a videoklip roka (Jednou) i pre najlepšieho sólového interpreta. Trofeje si za zmienený album vyslúžil aj v kategóriách folkových a rockových nahrávok.Dve ceny získalo zoskupenie Zvíře jménem podzim, ktorého album Září ocenili členovia akadémie v kategórii Alternatíva a elektronika a stalo sa aj objavom roka. Za najlepšiu sólovú interpretku vyhlásili Beatu Hlavenkovú.Skupinou roka sa stali Mirai a v novej kategórii Slovenský album vyhrala kapela Nocadeň s nahrávkou Auróra. Česká hudobná akadémia po prvý raz do Siene slávy neuviedla muzikanta, ale kritika, a to Jiřího Černého.Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, slávnostné udeľovanie cien malo v dôsledku pandémie koronavírusu iný termín aj podobu, v akej sa uskutočnilo. Malo formu putovania za jednotlivými laureátmi, ktorým sprevádzala speváčka Ewa Farn a.Súčasťou udeľovania cien, ktoré v sobotu odvysielala televízia ČT1, boli prednahraté hudobné vystúpenia umelcov z prázdnych koncertných sál, štadiónov a dokonca aj plavárne a letiska. Samotní laureáti dostávali ceny v civilnom prostredí.