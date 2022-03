Ceny BAFTA úplne ovládla Duna, najlepším filmom je western Sila psa a cenu má aj Will Smith

Prehľad víťazov a víťaziek cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA):

Najlepší film: Sila psa

Najlepší britský film: Belfast

Film v inom ako anglickom jazyku: Drajv maj kár

Dokumentárny film: Summer of Soul

Animovaný film: Encanto: Čarovný svet

Réžia: Jane Campion - Sila psa

Cena za výnimočný výkon britského režiséra, scenáristu alebo producenta na ich prvom filme: Jeymes Samuel (scenár/réžia) - Tým tvrdší je pád

Pôvodný scenár: Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Adaptovaný scenár: Sian Heder - Coda

Najlepší herec v hlavnej úlohe: Will Smith - King Richard

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe: Joanna Scanlan - Epilóg lásky

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: Troy Kotsur - Coda

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: Ariana DeBose - West Side Story

Pôvodná hudba: Hans Zimmer - Duna

Kasting: Cindy Tolan - West Side Story

Kamera: Greig Fraser - Duna

Strih: Tom Cross, Elliot Graham - Nie je čas zomrieť

Výprava: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos - Duna

Kostýmy: Jenny Beavan - Cruella

Masky: Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh - Očami Tammy Faye

Zvuk: Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett - Duna

Špeciálne vizuálne efekty: Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer - Duna

Britský krátky animovaný film: Do Not Feed the Pigeons

Britský krátky film: The Black Cop

Ee Rising Star Award (v tejto kategórii hlasuje verejnosť): Lashana Lynch



14.3.2022 - Cenu Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) pre najlepší film si v nedeľu večer vyslúžil gotický western. Britskí akademici pritom ocenili aj jeho režisérku Jane Campion. Informuje o tom oficiálna webstránka BAFTA.Najviac sošiek si však prevzali tvorcovia sci-fi, ktoré s 11 nomináciami vládlo aj zoznamu kandidátov. Snímka, ktorá je adaptáciou kultového románu amerického spisovateľa Franka Herberta, si vyslúžila päť trofejí v kategóriách Pôvodná hudba (Hans Zimmer), Kamera (Greig Fraser), Výprava, Zvuk a Špeciálne vizuálne efekty.Za najlepší britský film vyhlásili, cenu BAFTA pre najlepší film v inom ako anglickom jazyku získala japonská drámanajlepším dokumentárnym filmom jea medzi animákmi triumfovaloZa herecké výkony v hlavných úlohách ocenili Joannu Scanlan (Epilóg lásky) a Willa Smitha (King Richard), zatiaľ čo vedľajšie roly vyniesli ocenenia Ariane DeBose (West Side Story) a Troyovi Kotsurovi (Coda).Slávnostné udeľovanie filmových cien sa uskutočnilo v londýnskej Royal Albert Hall a moderovala ho austrálska herečka Rebel Wilson.