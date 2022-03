Žbirkove 4 albumy vyšli v reedícii, pripravujú exkluzívny vinylový box

Minulý rok nás spevák a skladateľ Miro Žbirka náhle opustil, ale jeho hudba tu stále ostáva s nami. Vydavateľstvo OPUS ponúka pre jeho priaznivcov štyri reedície albumov Nemoderný chalan, Chlapec z ulice, Zlomky poznania a K. O. z rokov 1984 až 1990, ktoré vyšli na CD.







Pri príležitosti náhleho odchodu tohto slovenského velikána vydavateľstvo pripravuje na jeseň aj vinylový box, kde bude všetkých sedem albumov (Doktor sen, Sezónne lásky, Roky a dni, Nemoderný chalan, Chlapec z ulice, Zlomky poznania a K. O.) z rokov 1980 – 1990 nahraných v OPUS-e. Vydanie exkluzívneho 7 LP boxu je naplánované na október k jeho nedožitým sedemdesiatinám, keď sa budú konať aj koncerty v Bratislave, Prahe a Londýne pod názvom Tribute to Miro Žbirka 70.V roku 1984 Miroslav Žbirka s obligátnou špičkovou producentskou podporou Laca Lučeniča nahral svoj štvrtý album Nemoderný chalan. Meky sa rozišiel so svojím dvorným textárom Kamilom Peterajom a celý album si otextoval sám, takže je to plne autorský album v hudobnej i textovej zložke (s jedným hudobným spoluautorstvom Laca Lučeniča), čo bola v tom čase na Slovensku rarita. Piesne 22 dní, Poraď si sám a Pozri sa priradili k najväčším hitom celoživotnej Žbirkovej kariéry.V roku 1986 vydal so svojím kmeňovým producentom Lacom Lučeničom ďalší plne autorský album Chlapec z ulice (Lučenič je autorom hudby úvodnej piesne) s hitmi ako Dr. Jekyll Mr. Hyde, Kúp mi knihu, Slávou opitý či Katka, ktorú venoval svojej celoživotnej láske a manželke.Dva roky po Chlapcovi z ulice nahral Miroslav Žbirka s Lacom Lučeničom a skupinou Limit album Zlomky poznania s hitmi Len s ňou či Možno sa ti zdá. Po dvoch autorských albumoch rozšíril Meky okruh textárskych spolupracovníkov o veľké mená (Ján Štrasser, Jozef Urban), pričom zhudobnil aj báseň Miroslava Válka (Jesenná láska) a Milana Urbana (Zlomky), ktorá album otvára a dáva mu aj názov.Meky sa rozlúčil s Opusom v roku 1990 svojím siedmym radovým slovenským albumom K. O., jeho producentom bol Laco Lučenič. Najväčší textársky priestor mal Jozef Urban, s ktorým spolupracoval až do jeho predčasnej smrti v roku 1999. Tento album uzatvára kolekciu siedmich pôvodných štúdiových albumov, ktoré nahral Miroslav Žbirka pre vydavateľstvo Opus.