Ceny bývania v Česku ďalej rastú

Praha 14. septembra (TASR) - Ceny bytov vo veľkých českých mestách v posledných rokoch prudko vzrástli. Zatiaľ čo pred šiestimi rokmi si človek mohol v Prahe za 3 milióny Kč (116.086 eur) kúpiť dvojizbový byt s rozlohou 50 m2, v súčasnosti by mu rovnaký objem peňazí stačil iba na polovičnú garsónku.Vysoká cena nehnuteľností v kombinácii s prísnejšími podmienkami na získanie hypotéky núti stále viac ľudí odložiť kúpu bytu a nájsť si prenájom. Podľa analýzy poradenskej skupiny KPMG, ktorú zverejnili Hospodářské noviny (HN), sa v dôsledku vysokého dopytu počet voľných bytov určených na prenájom prepadol v priebehu dvoch rokov o tretinu. To zasa ženie nahor nájomné." povedal riaditeľ KPMG ČR Pavel Dolák.Už teraz realitní makléri pozorujú zdražovanie nájomného pri svojich ponukách.uviedla Kristýna Řezáčová z realitnej kancelárie Re/Max.Podľa maklérov ide o priamu súvislosť s tohtoročným prepadom predajov nových bytov. V hlavnom meste sa v 2. kvartáli predalo medziročne o 16 % bytov menej. Developeri navyše pripúšťajú, že tento rok bude najslabší za posledných sedem rokov.Aj keď najväčší záujem o byty, a tým aj najvyšší tlak na ceny, je v Prahe, podľa maklérov sa zdražovanie dotkne aj ďalších lokalít. Pôjde najmä o veľké mestá, najmä Brno, Ostravu, Olomouc, České Budějovice a Plzeň. Rast cien však nie je vylúčený ani v ďalších oblastiach.Najmä v Prahe má zásadný vplyv na ceny bytov a prenájmov fenomén Airbnb a všeobecne takzvané krátkodobé prenájmy. Od nich si ľudia sľubujú vyššie výnosy než z dlhodobého prenájmu a často ich aj dosahujú. V posledných rokoch preto doslova prepukla nákupná horúčka takzvaných bytov na investíciu. V rokoch 2016 a 2017 sa podľa developerov predala s cieľom následného prenájmu až tretina nových bytov.Rastúce náklady na bývanie veľké mestá znepokojujú. Majú strach z toho, že byty sa stanú pre niektorých ľudí nedostupné. Najmä pre tých, ktorí zastávajú potrebné profesie, ako sú hasiči, učitelia, policajti či zdravotné sestry. Okrem cien bytov a nájomného totiž zároveň rastú aj ceny energií.Preto sa mnohé radnice chystajú investovať do obecných bytov. Rozsiahlu výstavbu plánuje v budúcich piatich rokoch Brno, ktoré postaví a zrekonštruuje približne 2100 bytov. Stovky ich chcú vybudovať aj Praha a Ostrava.Komunálni politici si však uvedomujú stále väčší rozdiel medzi trhovým nájomným a cenami prenájmu v mestských bytoch. Liberecká radnica sa preto tento rok rozhodla zvýšiť nájomné, a to až o pätinu. Zdražovať budú aj České Budějovice a aj Praha už oznámila, že bude s nájomným hýbať smerom nahor.(1 EUR = 25,843 CZK)