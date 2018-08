Ceny domov v Británii vzrástli v júli na nový rekord

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 7. augusta (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali minulý mesiac zrýchlenie rastu na rekordnú úroveň. Uviedli to v utorok banka Halifax a spoločnosť IHS Markit.Ceny domov sa v júli zvýšili medzimesačne o 1,4 % po 0,9-% raste v júni. Ekonómovia pritom počítali so spomalením rastu na 0,2 %.Za tri mesiace do konca júla sa ceny domov v Británii zvýšili medziročne o 3,3 %. Aj v tomto prípade výrazne zrýchlili tempo rastu, keď v kvartáli do konca júna dosiahol rast 1,8 %. Očakávalo sa, že tempo rastu sa zrýchli len na 2,7 %.Výraznejší než predpokladaný rast cien viedol k tomu, že priemerná cena domu v Británii dosiahla v júli 230.280 libier (257.930 eur), čo predstavuje nový rekord.(1 EUR = 0,89280 GBP)