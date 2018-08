Vlani neprerušili dodávky primárnych energetických surovín do SR

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Bratislava 7. augusta (TASR) - Vlani nenastalo žiadne prerušenie dodávok primárnych energetických surovín, ako sú uhlie, ropa, zemný plyn a jadrové palivo do SR. Taktiež sa neprerušilo zásobovanie konečnými energiami, ako sú elektrina, teplo a pohonné látky. Vyplýva to zo Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2017, ktorú do pripomienkového konania predložil Úrad vlády (ÚV) SR.Domáca ťažba hnedého uhlia a lignitu v minulom roku podľa správy pokrývala 75 % domácej spotreby.spresnil ÚV SR.Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov udržuje Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, pričom tieto zásoby sú evidované na 90 dní aktuálne podľa priemerného denného čistého dovozu.Projekty zvyšujúce bezpečnosť dodávok ropy do SR a do regiónu strednej a východnej Európy sa zameriavajú najmä na diverzifikáciu zdrojov a trás. Aktuálne ide o projekt prepojenia Bratislava-Schwechat.Prepravná plynárenská sieť je vzájomne prepojená so sieťami susedných krajín – Ukrajinou, Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom. Príprava prepojenia SR a Poľska pokračuje v zmysle vzájomných dohôd príslušných prevádzkovateľov. Spoločnosť Eustream, a.s., predstavila projekt plynovodu Eastring, ktorý má zabezpečiť fyzické prepojenie krajín Balkánu a plynárenských uzlov v západnej Európe.priblížil ÚV SR.Z hľadiska energetickej bezpečnosti z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zohrávajú podľa správy kľúčovú rolu najmä veľké vodné elektrárne s akumulačným objemom poskytujúce podporné služby pre elektrizačnú sústavu SR.